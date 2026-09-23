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अफेयर के आरोप के बीच इस हीरोइन के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे गोविंदा, वीडियो वायरल

गोविंदा अपनी आने वाली फिल्म की लीड एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे. यहां उनके साथ-साथ आने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो वायरल हो गया.

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अफेयर के आरोप के बीच इस हीरोइन के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे गोविंदा, वीडियो वायरल
रानी स्वर्णकार के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे गोविंदा
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नई दिल्ली:

अभिनेता गोविंदा अपनी आगामी फिल्म 'रूपा' से वापसी करने जा रहे हैं. उन्होंने गणेशोत्सव के दौरान शहर के प्रतिष्ठित लालबागचा राजा दरबार में अपनी सह-अभिनेत्री रानी स्वर्णकार के साथ भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया. जहां अभिनेता ने सफेद रंग का पारंपरिक परिधान पहना, वहीं अभिनेत्री ने लाल और सरसों के रंग के शेड्स को चुना. गोविंदा ने प्रार्थना की और अंतिम आरती की. इस विजिट से गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

रानी के साथ अभिनेता की मुलाकात पत्नी सुनीता आहूजा द्वारा लगाए गए बेवफाई के आरोपों के बीच हुई है. अभिनेता की पत्नी ने आरोप लगाया था कि गोविंदा रानी के साथ प्रेम संबंध में हैं. सुनीता ने कहा था कि 62 वर्षीय अभिनेता को अपनी बेटी की उम्र की महिला के साथ घूमने पर शर्म आनी चाहिए और उन्होंने रानी के कपड़ों का मजाक भी उड़ाया था.

इसके बाद, अभिनेता ने अपनी पत्नी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. एक वीडियो में अभिनेता ने कहा, “आपके पीछे जो समूह है, जो गिरोह है, उन सबको सब जानते हैं और मुझे लगता है कि यह जान-पहचान बहुत ज्यादा सामने आएगी. इसलिए यह आपको भी शोभा नहीं देगा और मुझे लगता है कि भविष्य में भी, किसी न किसी समय आपको मेरी जरूरत पड़ेगी. इसलिए कृपया ऐसे बयान न दें. जो पॉडकास्ट चलाए जा रहे हैं और जो अपमान किए जा रहे हैं, कृपया अपनी सीमा में रहें. यह मेरी आपसे विनती है.”

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जुलाई में गोविंदा ने रानी को अपनी आगामी फिल्म 'रूपा' में नई सह-कलाकार के रूप में मीडिया से मिलवाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मामला गरमा गया. गोविंदा ने रियलिटी स्ट्रीमिंग शो 'लॉक अप' में अपनी पत्नी का पूरा समर्थन किया था और शो से बाहर होने के बाद उन्हें रिसीव करने भी गए थे.

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