Asian Games 2026 Day 4 LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती तीन दिन समाप्त हो चुके हैं. चौथे दिन के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. शुरुआती तीन दिनों की समाप्ति के बाद भारत के खाते में कुल सात मेडल आए हैं. जिसमें एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. पदक तालिका में भारतीय टीम आठवें पायदान पर का काबिज है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज भारतीय झोली में कुछ और पदक आ सकते हैं.
Asian Games 2026 Day 4 LIVE Medal Tally And Results Updates
Asian Games 2026 Day 4 LIVE Updates: सेपकटकराव - ग्रुप B मैच, भारत-फिलीपींस के बीच मैच शुरू
सेपकटकराव - ग्रुप B मैच में भारत-फिलीपींस की टीमें मैदान पर आ चुकी हैं और खेल शुरू हो गया है, पहले सेट के लिए 3 - 3 खिलाड़ी आमने-सामने हैं.
Asian Games 2026 Day 4 LIVE Updates: भारत बनाम फिलीपींस के बीच मुकाबला
सुबह 5:30 बजे: सेपकटकराव - पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप B मैच में भारत बनाम फिलीपींस के बीच मुकाबला.
Asian Games 2026 Day 4 LIVE Updates: भारत की झोली में आज आ सकते हैं कई मेडल
एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती तीन दिन समाप्त हो चुके हैं. चौथे दिन के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. शुरुआती तीन दिनों की समाप्ति के बाद भारत के खाते में कुल सात मेडल आए हैं. जिसमें एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. पदक तालिका में भारतीय टीम आठवें पायदान पर का काबिज है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज भारतीय झोली में कुछ और पदक आ सकते हैं.