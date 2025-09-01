विज्ञापन
हार्ट फेलियर के रिस्क को कम कर सकते हैं केले, नई स्टडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Banana Benefits for Heart Patients: स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की डाइट में पोटेशियम भरपूर मात्रा में था, जैसे कि केला, पालक और चुकंदर, उनमें हार्ट रेट रुकने या इर्रेगुलर होने की घटनाएं 24 प्रतिशत तक कम देखी गईं.

Banana For Heart Patients; एक नई स्टडी ने दिल की सेहत को लेकर एक सकारात्मक खबर दी है.

Banana Benefits for Heart Patients: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और इर्रेगुलर हार्ट रेट जैसी समस्याएं अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही हैं. ऐसे में एक नई स्टडी ने दिल की सेहत को लेकर एक बेहद सकारात्मक खबर दी है. केला जैसे पोटेशियम से भरपूर फूड्स हार्ट फेलियर के जोखिम को 24 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं.

यह अध्ययन मैड्रिड में आयोजित यूरोपीय सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1,200 हार्ट डिजीज को शामिल किया गया था. इन मरीजों के शरीर में डिफाइब्रिलेटर लगे थे, जो हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की डाइट में पोटेशियम भरपूर मात्रा में था, जैसे कि केला, पालक और चुकंदर, उनमें हार्ट रेट रुकने या इर्रेगुलर होने की घटनाएं 24 प्रतिशत तक कम देखी गईं.

केले में क्या है खास?

पोटेशियम का पावरहाउस: केला पोटेशियम का एक बेहतरीन स्रोत है. पोटेशियम दिल की धड़कन को रेगुलेट रखने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और मसल्स को सही ढंग से काम करने में मदद करता है.

फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स: केले में फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और दिल को हेल्दी बनाए रखते हैं.

कम सोडियम, ज्यादा फायदा: केले में सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल पर दबाव नहीं पड़ता.

अन्य फूड्स जो फायदेमंद हैं?

पालक: आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर पालक हार्ट आर्टरीज को साफ रखने में मदद करता है.
चुकंदर: इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और हार्ट रेट को स्थिर रखते हैं.
नारियल पानी, शकरकंद, एवोकाडो: ये सभी पोटेशियम से भरपूर हैं और दिल की सेहत को मजबूत बनाते हैं.

क्या ध्यान रखना चाहिए?

  • बहुत ज्यादा पोटेशियम भी नुकसानदायक हो सकता है, खासकर अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है. इसलिए संतुलित मात्रा में ही सेवन करें.
  • केला खाने का सही समय: सुबह खाली पेट या दोपहर के स्नैक के रूप में केला खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.
  • फ्रूट्स को दवा का विकल्प न समझें, बल्कि उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं.

दिल के लिए देसी डाइट है असरदार

इस स्टडी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारी रसोई में मौजूद देसी फूड्स जैसे केला, पालक और चुकंदर सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी देते हैं. अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो दवा के साथ-साथ डाइट पर भी ध्यान दें. रोजाना एक केला खाना आपके दिल को वो सुरक्षा दे सकता है, जो महंगी दवाएं भी नहीं दे पातीं.

