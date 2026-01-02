कौन से फल को नहीं रखना चाहिए फ्रिज में? जानिए यहां

Kaunsa phal fridge me nahin rakhna chahiyea : हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि बाजार से फल लाए नहीं कि सीधे उन्हें फ्रिज में ठूंस देते हैं. हमें लगता है कि फ्रिज में रखने से फल ज्यादा समय तक ताजे रहेंगे. लेकिन क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी यह आदत फल के स्वाद और सेहत, दोनों को बिगाड़ सकती है? जी हां, आयुर्वेद और साइंस दोनों का मानना है कि हर फल फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. आपको बता दें कुछ फल तो फ्रिज में रखने के बाद जहरीले तक हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन से फल हैं जिन्हें आपको भूलकर भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.1. केला - Banana
केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. फ्रिज की ठंडी हवा केले को जल्दी काला कर देती है. इससे केला गलने लगता है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है. केले को हमेशा रूम टेंपरेचर पर ही रखना चाहिए.2. तरबूज और खरबूजा - Watermelon & Melon
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साबुत तरबूज या खरबूजे को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इससे उनमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व (Antioxidants) खत्म हो जाते हैं. हां, अगर आप इसे काट चुके हैं, तो थोड़ी देर के लिए ढक कर फ्रिज में रख सकते हैं.3. आम - Mango
आम को नैचुरल तरीके से पकने के लिए गर्मी की जरूरत होती है. फ्रिज में रखने से इसकी पकने की प्रोसेस रुक जाती है और इसका असली मीठा स्वाद गायब हो जाता है.4. नींबू और संतरा - Citrus Fruits
खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड होता है. फ्रिज की बहुत ज्यादा ठंडक इन्हें सुखा देती है. इनका छिलका सख्त हो जाता है और अंदर का रस कम होने लगता है.5. सेब - Apple
सेब को फ्रिज में रखने से वो नरम और पिलपिला हो जाता है. सेब में मौजूद एंजाइम्स ठंडे तापमान में जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सेब जल्दी खराब हो सकता है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
