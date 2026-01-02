विज्ञापन

Ikkis Box Office Collection: 19 नहीं 21 रही 'इक्कीस' की कमाई, धर्मेंद्र की स्टार पॉवर काम आई

निर्देशक श्रीराम राघवन की नई फिल्म ‘इक्कीस’ सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
Ikkis Box Office Collection: 19 नहीं 21 रही 'इक्कीस' की कमाई, धर्मेंद्र की स्टार पॉवर काम आई
बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही इक्कीस
नई दिल्ली:

निर्देशक श्रीराम राघवन की नई फिल्म ‘इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है. फिल्म को लेकर दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. सिमर भाटिया इस फिल्म के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं, जबकि ‘द आर्चीज' के बाद ‘इक्कीस' अगस्त्य नंदा की दूसरी फिल्म है.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ‘इक्कीस' ने रिलीज के पहले दिन 7 करोड़ रुपये की कमाई की है. ट्रेड से जुड़े जानकारों के मुताबिक यह आंकड़ा सकारात्मक माना जा रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि फिल्म में मुख्य कलाकार नए हैं और यह किसी पारंपरिक युद्ध फिल्म के फॉर्मूले पर आधारित नहीं है. फिल्म को एक भावनात्मक युद्ध कथा के तौर पर पेश किया गया है, जहां कहानी का फोकस बड़े एक्शन सीक्वेंस की बजाय मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों और संघर्ष पर है. इसी वजह से पहले दिन की ओपनिंग को संतोषजनक माना जा रहा है.

फिल्म वितरक और फिल्म कारोबार से जुड़े जानकार राज बंसल का कहना है कि ‘इक्कीस' ने उम्मीद से कहीं बेहतर शुरुआत की है. उनके मुताबिक अनुमान था कि फिल्म पहले दिन करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपये की कमाई करेगी, लेकिन फिल्म ने 7 से 7.5 करोड़ रुपये के आसपास की ओपनिंग दर्ज की. राज बंसल के अनुसार न्यू ईयर डे का फायदा फिल्म को मिला है.

उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को अच्छी सिनेमाघरों की चेन मिलना, अमिताभ बच्चन के नाती की मौजूदगी और धर्मेंद्र की आख़िरी फिल्म होना इसके पक्ष में गया है. फिलहाल फिल्म को एवरेज से गुड रिस्पॉन्स मिल रहा है. दूसरे दिन वर्किंग फ्राइडे होने के कारण हल्की गिरावट संभव है, लेकिन वीकेंड पर कलेक्शन में उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है.

फिल्म में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे मजबूत स्टार पावर है. सिमर भाटिया अभिनेता अक्षय कुमार की भांजी हैं, जबकि अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं. इसका असर फिल्म के प्रीमियर पर भी देखने को मिला, जहां धर्मेंद्र के पूरे परिवार के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरे मौजूद रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ikkis, Dharmendra, Agastya Nanda, Jaideep Ahlawat, Ikkis Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com