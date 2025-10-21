विज्ञापन
अदरक में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है? फायदे जानकर आज से शुरू कर देंगे खाना

What Are Ginger And Honey Good For: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि अदरक और शहद को साथ खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.

अदरक में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है? फायदे जानकर आज से शुरू कर देंगे खाना
What Are Ginger And Honey Good For: अदरक और शहद दोनों ही पोषक तत्वों का भंडार हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन दोनों का साथ में सेवन किया है? अदरक की गर्म तासीर और शहद के प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण साथ मिलकर शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. सर्दी-जुकाम से लेकर गले में खराश, पाचन समस्या, वजन घटाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मिश्रण बेहद असरदार साबित हो सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि अदरक और शहद को साथ खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.

सर्दी-जुकाम: अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल और शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण साथ में मिलकर गले की सूजन और बलगम को कम कर सकते हैं और गले की खराश, खांसी से राहत दिला सकते हैं. अगर आप सर्दी-जुकाम जैसी समस्या से परेशान रहते हैं तो ये मिश्रण आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

इम्यूनिटी: अदरक और शहद दोनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे वायरल संक्रमण और बुखार को शरीर को दूर रख सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

पाचन: अदरक के साथ शहद का सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है. ये मिश्रण पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मदद करता है और पेट को हल्का महसूस कराता है.

वजन: अदरक और शहद का साथ में सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में फैट बर्न करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है. इस मिश्रण का सेवन वजन घटाने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

