दिवाली पर गिफ्ट में मिले हैं कई किलो अखरोट, 30 दिन खा लो, हर दिन होगी दीवाली, जानें कमाल के फायदे

What Are 5 Benefits Of Eating Walnuts: दिवाली पर अक्सर गिफ्ट पैक में तरह-तरह के ड्राई फ्रूट्स का आदान प्रदान किया जाता है. उन्ही में से एक जो दिखने में साधारण तो जरूर होते है, लेकिन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं होते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं अखरोट की. इस दिवाली अगर आपको भी गिफ्ट में भर-भर के अखरोट मिले हैं तो जरूर बनाए इसे अपने रूटीन का हिस्सा. आइए जानते हैं कि रोजाना अखरोट खाने से आपके शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.

सुबह खाली पेट अखरोट खाने से क्या होता है?

दिमाग: अखरोट को ब्रेन फूड के नाम से भी जाना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई और पॉलीफेनोल्स दिमाग को तेज बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन ब्रेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

दिल: अखरोट में मौजूद अल्फा-लिनोलेनिक एसिड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. रोजाना अखरोट का सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

वजन: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्नैक के रूप में अखरोट खाना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं और ज्यादा खाने से बचाते हैं.

डायबिटीज: अखरोट में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और हेल्दी फैट्स ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए अखरोट का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है. आप चाहें, तो इसे नाश्ते में खा सकते हैं.

पाचन: सुबह खाली पेट अखरोट खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और साथ ही यह आंतों को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. पेट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए अखरोट का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)