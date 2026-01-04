पालक में सबसे ज्यादा कौन सा Vitamin पाया जाता है? जानिए यहां

Which Vitamin in palak : हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पालक मतलब आयरन की मशीन. अगर शरीर में खून कम है, तो पालक खा लो. लेकिन क्या आपको पता है कि पालक सिर्फ आयरन का सोर्स नहीं है? इसमें एक ऐसा विटामिन छिपा है, जिसकी मात्रा आयरन से भी कहीं ज्यादा होती है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं सर्दी की इस खास सब्जी में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है और ये हमारे शरीर को क्या-क्या फायदा पहुंचाता है.

सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पालक में होता है? Which vitamin is most abundant in spinach?

अगर आप सोच रहे हैं कि पालक में विटामिन A सबसे ज्यादा है, तो आप काफी हद तक सही हैं, लेकिन साइंस की मानें तो पालक में सबसे ज्यादा विटामिन K (Vitamin K) पाया जाता है. सिर्फ एक कप कच्चा पालक आपकी रोज की जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है. विटामिन K हमारी हड्डियों को मजबूत रखने और चोट लगने पर खून को जमने (Clotting) में मदद करता है.

पालक सिर्फ एक विटामिन तक सीमित नहीं है. इसमें और भी कई चीजें हैं जो आपकी बॉडी को फिट रखती हैं-

विटामिन A: यह हमारी आंखों की रोशनी के लिए वरदान है. अगर आप दिन भर मोबाइल या लैपटॉप के सामने रहते हैं, तो पालक जरूर खाएं.

विटामिन C: आजकल बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं, ऐसे में पालक का विटामिन C आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है.

फोलेट (विटामिन B9): यह शरीर में नई कोशिकाएं बनाने और खून की कमी को दूर करने में मदद करता है.

पालक खाने के फायदे - Benefits of eating spinach

विटामिन K और कैल्शियम की वजह से आपकी हड्डियां जल्दी कमजोर नहीं होतीं.

पालक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियां दूर रहती हैं.

इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे पेट देर तक भरा रहता है.

कैसे खाएं पालक ?

कोशिश करें कि पालक को बहुत ज्यादा देर तक न पकाएं, क्योंकि ज्यादा आंच से इसके विटामिन खत्म हो सकते हैं. आप इसे दाल में डालकर, सलाद के रूप में या हल्का उबालकर (Blanching) खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)