Dadi Nani Ke Nuskhe: छाती में जमा बलगम को खुद बा खुद निकलेगा बाहर, इस 1 नुस्खे से मिलेगा आराम

Dadi Nani Ke Nuskhe: सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही कई तरह की बीमारियों की समस्या बनी रहती है. खासकर सर्दी, खांसी और जुकाम तो अक्सर बना ही रहता है. जब छाती में बलगम जमा हो जाता है जिसकी वजह से काफी समस्याएं होती हैं और परेशानी भी होती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह की दवाएं मिलती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती हैं कि इसको लेने से पूरे दिन नींद आती रहती है. इसलिए कुछ लोग कोशिश करते हैं कि सीरप न लेकर कुछ घरेलू नुस्खों की मदद लें जिससे खांसी और बलगम को ठीक करने में मदद मिलती है.

लेकिन ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं. गला सूखने लगते है और खांसी शुरू हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको दादी-नानी का बताया एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, जो कुछ ही दिनों में अपना असर दिखाएगा. इसके साथ ही खांसी-बलगम से लेकर गले की अन्य समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करेगा. तो आइए जानते हैं दादी-नानी का बताया हुआ ये नुस्खा.

बलगम और सूखी खांसी को ठीक करने का देसी नुस्खा ( Cold and Cough Home Remedies)

सामग्री

पानी- 1/2 कप

गुड़- 1 टी स्पून

हरी इलायची का पाउडर- 1/2 टीस्पून

अजवाइन- 1/2 टीस्पून

काली मिर्च पाउडर- 1/2 टीस्पून

काला नमक- 1/2 टीस्पून

फ्रेश अदरक पाउडर- 1 टीस्पून

विधि

इस नुस्खे को बनाने के लिए एक पैन में आधा कप पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दें. अब पानी में गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लें जब तक गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए. इसके बाद आप गुड़ वाले पानी में इलायची, अदरक पाउडर, काला नमक और अदरक पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छे से पका लें.

कैसे करें सेवन

इस तैयार नुस्खे को आप एक बाउल में ठंडा होने के लिए रख दें. रोज सुबह इस नुस्खे को आधा चम्मच खाना शुरू कर दें. ध्यान रहें कि आपके इसके साथ गुनगुने पानी का सेवन करें. लगभग दो से चार दिन इसका सेवन करें. आप अपनी सूखी खांसी और गले में जमे बलगम को बाहर निकाल पाएंगे. यह आपके गले को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायी होता है.

इन बातों का रखें ध्यान

सूखी खांसी होने पर आप ठंडे पानी की बजाए गुनगुना पानी पिएं.

रात को शहद खाकर सोएं.

इसके अलावा रोज रात व सुबह भाप लेना न भूलें.

