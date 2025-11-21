विटामिन-D कम होने से सिर्फ हड्डियां नहीं टूटतीं, 40% तक गिर जाती है Immunity, जानिए क्या कहती है स्टडी

Vitamin D Deficiency: अगर आप सोचते हैं कि विटामिन-D सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो यह आधा सच है. असल में हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी विटामिन-D पर ही निर्भर करती है. हाल ही में एक हेल्थ स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन-D की कमी होती है, उनके इम्यून सेल्स की क्षमता 30–40 प्रतिशत तक घट जाती है. यानी शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत काफी कम हो जाती है और छोटी सी इंफेक्शन भी बड़ी समस्या बन सकती है. आज की लाइफस्टाइल घरों में AC का ज्यादा उपयोग, धूप से दूरी और अनहेल्दी खानपान ने विटामिन-D की कमी को बेहद आम बना दिया है. हर उम्र के लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं पर इसका असली असर तब दिखता है जब बार-बार सर्दी-जुकाम, थकान, मांसपेशियों में दर्द या बार-बार होने वाली वायरल इन्फेक्शन आपका रूटीन खराब कर देती है.

स्टडी क्या कहती है?

हेल्थ रिसर्चर्स ने एक ग्रुप पर स्टडी की जिसमें पाया गया कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन-D लेवल बेहद कम था, उनके इम्यून रिस्पॉन्स में भारी गिरावट देखी गई. उनके शरीर में T-Cells और B-Cells—ये दोनों ही Immune Cells धीमी गति से काम कर रहे थे.

स्टडी का निचोड़ साफ है:

विटामिन-D की कमी होने पर शरीर बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इंफेक्शन और सूजन से लड़ नहीं पाता है.

विटामिन-D की कमी से होने वाली समस्याएं | Problems Caused by Vitamin D Deficiency

1. बार-बार सर्दी-जुकाम और वायरल इन्फेक्शन: इम्यूनिटी कमजोर होने पर किसी भी संक्रमण का असर ज्यादा और देर तक रहता है.

2. थकान और कमजोरी: विटामिन-D मांसपेशियों और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। कमी होने पर हर समय सुस्ती रहती है.

3. हड्डियों और जोड़ों में दर्द: यह लक्षण तो सबसे आम है, क्योंकि विटामिन-D कैल्शियम को अवशोषित करता है.

4. मूड स्विंग्स और तनाव: विटामिन-D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, इसकी कमी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है.

विटामिन-D कैसे बढ़ाएं?

सुबह 20–25 मिनट धूप लें: यह सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है.

विटामिन-D से भरपूर फूड्स खाएं.

जैसे-अंडे की जर्दी, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध, फिश, मिलेट्स आदि.

डॉक्टर की सलाह पर सप्लिमेंट लें: लेकिन बिना टेस्ट कराए सप्लिमेंट शुरू न करें.

लाइफस्टाइल सुधारें: ज्यादा समय खुली हवा और धूप में बिताएं.

विटामिन-D का नाम सुनते ही लोग इसे हड्डियों से जोड़ते हैं, पर सच यह है कि यह विटामिन इम्यूनिटी का असली हीरो है. इसकी कमी केवल दर्द ही नहीं देती, बल्कि आपके शरीर की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता भी 40% तक घटा देती है. इसलिए अब देर न करें, विटामिन-D लेवल चेक कराएं और अपनी सेहत को समय पर बचाएं.

