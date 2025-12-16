Indian Premier League Mini Auction 2026 LIVE: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, क्योंकि टीमें आने वाले सीज़न से पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहती है. आज होने वाले आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों में 40 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, जबकि ज़्यादातर खिलाड़ियों का बेस प्राइस 30 लाख है. इस बार 10 टीमों में ज़्यादा से ज़्यादा 77 खिलाड़ियों को बेचा जा सकता है, जिनमें से 31 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं होंगे. फाइनल शॉर्टलिस्ट में शामिल खिलाड़ियों में 253 भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनमें 16 कैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं, 116 विदेशी खिलाड़ियों की बोली लगेगी. कुल 40 खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ रुपये की सबसे ज़्यादा बेस प्राइस के लिए रजिस्टर किया है. वहीं, 9 खिलाड़ी 1.50 करोड़ रुपये और 4 खिलाड़ी 1.25 करोड़ रुपये में उपलब्ध होंगे. 17 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये है. दूसरी ओर, 44 खिलाड़ी 75 लाख रुपये, चार 50 लाख रुपये, सात 40 लाख रुपये और 235 खिलाड़ी सबसे कम बेस प्राइस 30 लाख रुपये में उपलब्ध हैं.
इस बार के ऑक्शन में अंडर-19 खिलाड़ियों की भी काफी डिमांड रहने वाली है. उम्मीद है कि पिछले बार की तरह भी इस बार कोई युवा खिलाड़ी की किस्मत बदलेगी.
इस बार ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़़ी कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. उम्मीद की जा रही है इस ऑक्शन में कैमरून ग्रीन पर पैसों की बारिश होगी.
IPL 2026 Auction LIVE- नीलामी से पहले टीमों के पर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): ₹64.3 करोड़
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ₹43.4 करोड़
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): ₹25.5 करोड़
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): ₹22.95 करोड़
दिल्ली कैपिटल्स (DC): ₹21.80 करोड़
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): ₹16.40 करोड़
राजस्थान रॉयल्स (RR): ₹16.05 करोड़
गुजरात टाइटंस (GT): ₹12.90 करोड़
पंजाब किंग्स (PBKS): ₹11.50 करोड़
मुंबई इंडियंस (MI): ₹2.75 करोड़
IPL 2026 Auction LIVE: अबुधाबी में आज सजेगा खिलाड़ियों का मेला
अबुधाबी में आज खिलाड़ियों का मेला सजेगा, जिसमें 79 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है, इस ऑक्शन में कैमरून ग्रीन ऐसे खिलाड़ी है जिसपर पैसों की बारिश हो सकती है.