पहले गदर-2 फिर जाट के साथ बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने के बाद सनी देओल फिर एक धमाकेदार फिल्म के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने की तैयारी कर चुके हैं. उनकी फिल्म बॉर्डर-2 रिलीज के लिए तैयार है और उससे पहले आज यानी कि 16 दिसंबर को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाना है. बताया जा रहा है कि बॉर्डर-2 का पहला टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे शेयर किया जाएगा. सनी देओल को एक बार फिर एक्शन अवतार में देखने के लिए फैन्स खासे एक्साइटेड हैं. रिलीज डेट की बात करें तो सनी देओल के लीड रोल वाली ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मतलब ये कि 2026 का खाता सनी एक देशभक्ति वाली फिल्म के साथ खोलने को तैयार हैं.