पहले गदर-2 फिर जाट के साथ बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने के बाद सनी देओल फिर एक धमाकेदार फिल्म के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने की तैयारी कर चुके हैं. उनकी फिल्म बॉर्डर-2 रिलीज के लिए तैयार है और उससे पहले आज यानी कि 16 दिसंबर को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाना है. बताया जा रहा है कि बॉर्डर-2 का पहला टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे शेयर किया जाएगा. सनी देओल को एक बार फिर एक्शन अवतार में देखने के लिए फैन्स खासे एक्साइटेड हैं. रिलीज डेट की बात करें तो सनी देओल के लीड रोल वाली ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मतलब ये कि 2026 का खाता सनी एक देशभक्ति वाली फिल्म के साथ खोलने को तैयार हैं.
Border-2 Cast: सनी देओल के साथ इस फिल्म शामिल हैं तीन हीरो
बॉर्डर-2 की जान तो सनी देओल ही हैं. लेकिन उनके साथ फिल्म में तीन और लीड एक्टर्स हैं. ये तीन सितारे हैं वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ. तीनों ही काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं. वरुण धवन का काम आप देख चुके हैं और दिलजीत भी अपनी एक्टिंग से पहले ही दर्शकों को इम्प्रेस कर चुके हैं. देखना होगा अहान शेट्टी अपने किरदार में कितना खरा उतर पाते हैं.
बॉर्डर-2 का टीजर आज हो रहा रिलीज, इतने बजे देख सकेंगे पहली झलक
फिल्म मेकर्स ने 15 दिसंबर को एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि 16 दिसंबर यानी कि आज वे बॉर्डर-2 का टीजर रिलीज करने जा रहे हैं. आज दोपहर 1.30 बजे आप इस फिल्म का ट्रेलर देख सकेंगे. देशभक्ति की भावना के साथ आ रही ये फिल्म सनी देओल की एक्शन अवतार में दोबारा एक दमदार वापसी है.