देश के इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में रिफॉर्म आने वाला है. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों इंश्‍योरेंस एक्‍ट में बड़े बदलाव करते हुए 'सबका बीमा, सबकी सुरक्षा' विधेयक (Insurance Act Ammendment Bill 2025) को मंजूरी दी है. ये बिल 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव लाने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सदन में ये संशोधन विधेयक पेश करने वाली हैं. इस बिल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं, जिससे भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल कंपनियों के दरवाजे पूरी तरह खुल गए हैं. बिल के पास होने के बाद जब ये कानून का रूप ले लेगा, तब देश के इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में 100 फीसदी निवेश के साथ विदेशी कंपनियां भी आएंगी. इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कम प्रीमियम में अच्‍छी बीमा योजनाएं आएंगी और आम लोगों को फायदा पहुंचेगा.

इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना और पॉलिसीहोल्‍डर्स के फायदों को ध्‍यान में रखते हुए उन्‍हें सुरक्षा देना है. केंद्र सरकार का दावा है कि ये नया बिल आम पॉलिसीहोल्‍डर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा.

आम आदमी को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

आइए 10 प्‍वाइंंट में समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल के बाद सीधे तौर पर आम पॉलिसीहोल्‍डर्स को क्‍या-क्‍या फायदे मिलने की उम्‍मीद है.