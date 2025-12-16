विज्ञापन
IPL 2026 Mini Auction: सोल्ड और अनसोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, यहां देखें

IPL 2026 Mini Auction Sold and Unsold Players List: आज कुल 369 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर केकेआर ने 25.20 करोड़ की बोली लगाई है.

IPL 2026 Mini Auction Sold and Unsold Players List

IPL 2026 Mini Auction Sold and Unsold Players List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का ऑक्शन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो अबू धाबी में जारी है. आज कुल 369 खिलाड़ियों की बोली लगेगी. IPL 2026 की नीलामी में पहले सेट में ही एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड टूट गया जिसमे कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, इस बड़ी बोली के वह अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए है. 

जेक फ्रेज़र - बेस प्राइस - 2 करोड़ - अनसोल्ड

डेविल मिलर - बेस प्राइस 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स - 2 करोड़ 

पृथ्वी शॉ - बेस प्राइस - 75 लाख - अनसोल्ड 

डेवोन कॉनवे - बेस प्राइस - 2 करोड़ - अनसोल्ड 

कैमरन ग्रीन - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स - Rs 25.20 करोड़

सरफराज खान - बेस प्राइस Rs 75 लाख - अनसोल्ड

गस एटकिंसन - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

रचिन रवींद्र - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

लियाम लिविंगटोन - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

वियान मुल्डर - बेस प्राइस Rs 1 करोड़ - अनसोल्ड

वानिंदु हसरंगा - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - LSG - Rs 2 करोड़

वेंकटेश अय्यर - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - RCB - Rs 7 करोड़

केएस भरत - बेस प्राइस Rs 75 लाख - अनसोल्ड

क्विंटन डी कॉक - बेस प्राइस Rs 1 करोड़ - मुंबई इंडियंस - Rs 1 करोड़

रहमानुल्लाह गुरबाज़ - बेस प्राइस Rs 75 लाख - अनसोल्ड

जॉनी बेयरस्टो - बेस प्राइस Rs 1 करोड़ - अनसोल्ड

जेमी स्मिथ - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

बेन डकेट - बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये - दिल्ली कैपिटल्स - 2 करोड़ रुपये

