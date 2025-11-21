कॉफी पीने का सही समय बढ़ा देगा आपकी एनर्जी, जान लीजिए दिन में किस समय Coffee पीने से फायदा दोगुना होगा

विज्ञापन
Best Time to Drink Coffee: अगर हम कॉफी को उसी समय पिएं जब शरीर सचमुच उसे एनर्जी में बदल सके, तो कॉफी का असर दोगुना हो जाता है और दिनभर एनर्जी स्थिर बनी रहती है.

Best Time to Drink Coffee: कॉफी पीने का सही समय पता होना जरूरी है.

Coffee Pine Ka Sahi Samaya Kya Hai: कॉफी आज दुनिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक में से एक है. सुबह उठते ही लोग कॉफी की खुशबू से दिन की शुरुआत करते हैं. कई लोगों के लिए तो यह एक एनर्जी बूस्टर की तरह है थकान मिटती है, दिमाग एक्टिव होता है और काम में फोकस बढ़ जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कॉफी खुद खराब नहीं होती, बल्कि गलत समय पर कॉफी पीना आपको कमजोर, चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करा सकता है?

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्लॉक-बायोलॉजी (Clock Biology) पर बेस्ड एक नई रिसर्च इसी बात की ओर इशारा करती है कि हमारी बॉडी क्लॉक की तरह काम करती है. हर समय में अलग-अलग हार्मोन एक्टिव रहते हैं. अगर हम कॉफी को उसी समय पिएं जब शरीर सचमुच उसे एनर्जी में बदल सके, तो कॉफी का असर दोगुना हो जाता है और दिनभर एनर्जी स्थिर बनी रहती है.

1. सुबह उठते ही कॉफी पीना क्यों गलत है?

हमारा शरीर सुबह 6 से 9 बजे के बीच स्वाभाविक रूप से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है, जो खुद एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है. अगर हम इस समय कॉफी पी लेते हैं, तो दो समस्याएं होती हैं, शरीर कॉफी को उतना प्रभावी नहीं मानता, धीरे-धीरे शरीर की प्राकृतिक एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है. इसी वजह से सुबह उठते ही कॉफी पीने वाले लोग कुछ ही घंटे बाद फिर थकान महसूस करते हैं.

2. कॉफी पीने का सही और वैज्ञानिक समय

क्लॉक-बायोलॉजी के मुताबिक, कॉफी पीने का सबसे अच्छा समय है सुबह 9:30 से 11:30 के बीच या दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक है. इन दोनों समयों पर शरीर का कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा गिरता है और कैफीन अपना असली जादू दिखाता है एनर्जी बढ़ाता है, दिमाग को अलर्ट करता है और मूड अच्छा करता है.

दोपहर बाद कॉफी क्यों असरदार होती है?

दोपहर 2 बजे के आस-पास हमारे शरीर की एनर्जी स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है. यह एक नेचुरल पोस्ट-लंच डिप कहलाता है. इस समय एक कप कॉफी शरीर को सजग रखती है और नींद या सुस्ती नहीं आने देती. लेकिन, ध्यान रखें शाम 4 बजे के बाद कॉफी नींद खराब कर सकती है, क्योंकि कैफीन 6–8 घंटे तक शरीर में एक्टिव रहता है.

एक दिन में कितनी कॉफी ठीक है?

एक्सर्ट्स के अनुसार 1-2 कप कॉफी रोजाना पर्याप्त है. ज्यादा पीने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, चिंता हो सकती है और नींद पर बुरा असर पड़ता है.

अगर आप कॉफी सही समय पर पीते हैं, तो वही कॉफी जो कभी आपकी एनर्जी गिराती थी, अब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है! स्टैनफोर्ड की क्लॉक-बायोलॉजी रिसर्च यही बताती है, कॉफी तब पिएं जब शरीर उसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

