अगर मेरा Vitamin B12 और Vitamin D दोनों कम है तो मुझे क्या खाना चाहिए? यहां देखें पूरा डाइट चार्ट

Vitamin B12- Vitamin D Deficency: अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपके शरीर में हर तरह के प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन पाए जाएं. शरीर में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी आपके शरीर को अंदर से कमजोर और बीमार बना सकती है. आपका शरीर सुचारू रुप से कार्य करें इसके लिए आपको सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. क्योंकि इनकी कमी आपको कई गंभीर रोगों की चपेट में भी ला सकती है. आज हम बात करेंगे उन दो विटामिन्स के बारे में जिसकी कमी आज के समय में अमूमन लोगों में देखी जा रही है.

आपको बता दें कि विटामिन डी और विटामिन बी12 दो ऐसे विटामिन हैं जो शरीर के लिए बेहद जरूरी और कई कार्यों को बेहतर तरीके से कराने में मदद करते हैं. इनकी कमी से कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं. जैसे थकान, हड्डियों में दर्द, पैरों में झुनझुनी, याद्दाश्त पर असर पड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो सकती हैं, इम्यूनिटी वीक होने से लेकर नींद ना आने तक कई समस्याएं हो जाती है. आपको बता दें कि विटामिन डी और बी की कमी एक साइलेंट किलर की तरह होती हैं जो आपके शरीर को अंदर से कमजोर बनाती है. अगर आपका विटामिन डी और विटामिन बी12 दोनों कम है तो आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए.

विटामिन बी12 और विटामिन डी3 कम होने के लक्षण

इन दोनों विटामिन की कमी से शरीर में दर्द, पैरों में झुनझुनी होना, ब्रेन फोग, थकान, याद्दाश्त कमजोर होना जैसी कई लक्षण दिखाई देती हैं. विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कट-कट की आवाज आती है. आप कोई भी भारी चीज को उठाते हैं तो उसमें आपके हाथों में दर्द हो जाता है और यहां तक की उंगलियों तक में दर्द होने लगता है.

विटामिन बी12 कम होने पर क्या खाएं

1. दही

दही का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. दही को विटामिन बी12 से भरपूर माना जाता है. आप रोजाना एक कटोरी दही को डाइट में शामिल कर विटामिन बी12 की कमी को दूर कर सकते हैं.

2. अंडे

अंडे में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि, विटामिन बी12 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे को ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में शामिल कर सकते हैं.

3. मछली

अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए फिश एक अच्छा ऑप्शन है.

4.चीज

आज के समय में आपको फास्ट फूड में भर-भर के चीज देखने को मिलेगी. अगर आप विटामिन बी12 की कमी से परेशान हैं और चीज खाने के शौकीन हैं तो आप चीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

5. दूध

दूध को पोषण का खजाना कहा जाता है. रोजाना एक गिलास दूध पीने की सलाह अक्सर हमारे घर के बड़े से लेकर डॉक्टर तक देते हैं. क्योंकि दूध को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दूध में विटामिन बी12 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. दूध के सेवन से विटामिन बी12 की कमी को दूर कर सकते हैं.

विटामिन डी कम होने पर क्या खाएं

1. संतरा

फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. संतरा में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसे आप जूस के रूप में भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

2. फिश

अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फिश का सेवन फायदेमंद हो सकता है. फैटी फिश,जैसे कि साल्मन,टूना और मैकेरल विटामिन डी से भरपूर होती हैं.

3. अंडा

विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे को डाइट में शामिल कर सकते हैं. अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं.

4. मशरूम

मशरूम विटामिन डी का एक बढ़िया सोर्स है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

5. अनानास

स्वाद में खट्टा-मीठा अनानास विटामिन डी की कमी को दूर करने में मददगार है. इस फल को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसमें मौजूद हड्डियों को मजबूत बनाने, स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

