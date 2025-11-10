पेट और पाचन तंत्र को बनाना है मशीन से भी तेज, तो सुबह जरूर करें डॉक्टर के बताए ये 8 काम

Digestion Power Badhane Ke Tarike: हमारी सेहत का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र यानी गट हेल्थ से होता है. अगर सुबह की शुरुआत सही आदतों से की जाए, तो न सिर्फ दिनभर एनर्जी बनी रहती है, बल्कि पाचन भी बेहतर होता है. डॉक्टर सौरभ सेठी, जो एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि वो खुद अपनी गट हेल्थ के लिए कौन-सी 8 आदतें अपनाते हैं. आइए जानते हैं वो आसान और असरदार आदतें जो आपके पेट को हेल्दी रखने में मदद करेंगी.

अपने पेट को हेल्दी रखने के लिए सुबह क्या करें? | What to Do in the Morning to Keep Your Stomach Healthy?

1. कॉफी से पहले पानी पिएं

सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना शरीर को फिर से हाइड्रेट करता है और पाचन क्रिया को शुरू करता है. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, त्वचा में निखार आता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. डॉक्टर सेठी कहते हैं कॉफी से पहले 1–2 कप पानी जरूर पिएं.

2. सुबह की धूप लें

सुबह की हल्की धूप विटामिन D का लेवल बढ़ाती है, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती है और सेरोटोनिन हार्मोन को एक्टिव करती है, जिससे पाचन बेहतर होता है. उठने के एक घंटे के भीतर 5–10 मिनट धूप में ज़रूर बैठें.

3. गहरी सांस लेने का अभ्यास

सुबह 2–3 मिनट गहरी सांस लेने से ब्रेन और शरीर दोनों को शांति मिलती है. यह वैगस नर्व को एक्टिव करता है और गट-ब्रेन एक्सिस को बैलेंस करता है. नाश्ते से पहले यह अभ्यास जरूर करें.

4. प्रीबायोटिक का सेवन

जैसे प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रीबायोटिक उन्हें पोषण देते हैं. डॉक्टर सेठी सलाह देते हैं कि नाश्ते में थोड़ा कच्चा केला या ओट्स शामिल करें.

5. नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक

यह पावरफुल कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को बैलेंस करता है और गट माइक्रोब्स को एनर्जी देता है. कुछ अच्छे विकल्प हैं:

ग्रीक योगर्ट, बेरीज़, चिया या फ्लैक्ससीड्स

अंडे, सब्जियां, लस्सी या केफिर.

6. स्क्रीन के बिना खाना खाएं

खाना खाते समय फोन चलाना पाचन को प्रभावित करता है. खाने के दौरान फोन से दूरी रखें ताकि दिमाग और पेट मिलकर काम कर सकें.

7. नाश्ते के बाद थोड़ी वॉक करें

खाने के बाद 2–5 मिनट की वॉक पाचन को बेहतर बनाती है और ब्लोटिंग कम करती है. यह वजन को कंट्रोल रखने में भी मददगार है.

8. रोजाना स्टूल चेक करें

डॉक्टर सेठी कहते हैं, आपका मल रोजाना की गट हेल्थ रिपोर्ट है. रंग, आकार और आसानी से निकलने पर ध्यान दें. ब्रिस्टल स्केल के अनुसार 3–4 नंबर आइडियल माने जाते हैं.

