ज्यादा विटामिन सी खाने से क्या होता है? | Jyada Vitamin C Ke Nuksan

Serious Side Effects of Vitamin C : विटामिन C हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है. यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, स्किन और टिश्यू की मरम्मत करता है साथ ही बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है. लेकिन जब इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो यह फायदेमंद होने के बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. आमतौर पर फल और सब्जियों से मिलने वाला विटामिन C सेफ होता है, लेकिन सप्लीमेंट्स का ज्यादा डोज कई बार गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है.

विटामिन C के 6 गंभीर साइड इफेक्ट्स | 6 Serious Side Effects of Vitamin C

1. किडनी स्टोन (Kidney Stones) : विटामिन C का ज्यादा सेवन शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ा देता है. यह कैल्शियम से मिलकर किडनी स्टोन बना सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से किडनी की समस्या है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए.

2. पेट से जुड़ी समस्याएं : विटामिन C की बहुत ज्यादा डोज लेने पर पेट दर्द, दस्त, गैस और मितली जैसी परेशानियां हो सकती हैं. खासकर 2000 मि.ग्रा. से ज्यादा लेने पर ये लक्षण दिख सकते हैं.

3. आयरन ओवरलोड (हीमोक्रोमेटोसिस) : विटामिन C शरीर में आयरन को ज्यादा अवशोषित करने में मदद करता है. इसलिए हीमोक्रोमेटोसिस जैसी स्थिति में यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शरीर में अतिरिक्त आयरन जमा होकर लिवर और दिल को नुकसान पहुंचा सकता है.

4. लैब टेस्ट के गलत नतीजे : ज्यादा विटामिन C कुछ मेडिकल टेस्ट को प्रभावित कर सकता है. इससे शुगर टेस्ट और यूरिन टेस्ट के नतीजे गलत आ सकते हैं.

5. दांतों के एनामेल लेयर पर असर : च्यूएबल टैबलेट या गमीज के रूप में लिया गया विटामिन C एसिडिक होता है. इससे धीरे-धीरे दांतों की एनामेल की परत (Enamel layer) कमजोर हो सकती है, जिससे सेंसिटिविटी और कैविटी का खतरा बढ़ जाता है.

6. प्रॉ-ऑक्सिडेंट असर : विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ज्यादा मात्रा में और धातुओं (जैसे आयरन या कॉपर) की मौजूदगी में यह उल्टा असर कर सकता है. ऐसी स्थिति में यह प्रो-ऑक्सीडेंट की तरह काम करने लगता है और शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ा सकता है.

कितनी मात्रा में विटामिन C लेना चाहिए?

वयस्क पुरुषों को रोजाना 90 मि.ग्रा. और महिलाओं को 75 मि.ग्रा. विटामिन C की जरूरत होती है. प्रेग्नेंट महिलाओं को 85 मि.ग्रा. और स्तनपान कराने वाली (Breastfeeding) महिलाओं को 120 मि.ग्रा. लेना चाहिए. इसकी अधिकतम सुरक्षित सीमा (Tolerable upper intake level) 2000 मि.ग्रा. प्रतिदिन है. इससे ज्यादा सेवन लंबे समय तक करने पर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.

ज्यादा विटामिन C लेने से किन लोगों को ज्यादा रिस्क?

किडनी के मरीज आयरन ओवरलोड की समस्या वाले लोग डायबिटीज के मरीज (क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है) कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे मरीज

निष्कर्ष

यानी विटामिन C शरीर के लिए जरूरी है लेकिन इसका ज्यादा सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है. बेहतर है कि इसे प्राकृतिक स्रोतों से लें और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह से करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)