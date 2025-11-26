शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे धर्मेंद्र, जब हेमा मालिनी से की दूसरी शादी, एक्ट्रेस बोलीं- मुझे उनका पैसा...

बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 की उम्र में निधन हो गया. वह हीमैन और गरम धरम के नाम से मशहूर थे. उनकी फिल्मों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. लेकिन सालों तक उनकी फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय रही. दरअसल, फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी. कपल के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता देओल और बॉबी देओल थे. जबकि 1980 में उन्होंने सुपरस्टार हेमा मालिनी से शादी की, जो चर्चा का विषय रही. वहीं कपल की दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

कैसे हुई थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात

धर्मेंद्र से कैसे प्यार हुआ जब हेमा मालिनी से पूछा गया तो उन्होंने इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई से 2022 में बात करते हुए उन्होंने कहा, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा. मैंने कभी इतना हैंडसम मैन नहीं देखा था. वह बहुत गुडलुकिंग थे. इससे मैं इम्प्रैस हो गई. इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनसे शादी करना चाहती थी. यह बाद में हुआ जब मैं उनकी फैन बन गई थीं. लेकिन वह थे, जिन्होंने मुझे लुभाने की कोशिश की थी. वह भी मुझसे अट्रैक्ट हुए थे.

शादीशुदा धर्मेंद्र से कुछ नहीं चाहती थीं हेमा मालिनी

कंजर्वेटिव तमिल फैमिली से ताल्लुक रखने वालीं हेमा मालिनी के साथ शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करना बहुत मुश्किल था, जिनके बच्चे भी थें. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, एक समय था जब मुझे उनसे कहना पड़ा, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी. आप ऐसे नहीं छोड़ सकते. मैं जानती थी कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी. लेकिन मैं सिर्फ प्यार के अलावा उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करती थी. वह हर वक्त मेरे साथ थे तो उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए. मुझे प्रॉपर्टी या पैसे या और कुछ नहीं चाहिए. मैं सिर्फ प्यार चाहती हूं. बस.

धर्मेंद्र के साथ नहीं रहती थीं हेमा मालिनी

बेहद कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र से दूसरी शादी करने के बाद भी वह अलग रहती हैं. लहरें रैट्रो के साथ बातचीत में कहा था कि कोई भी इस तरह का अजीब अरेंजमेंट नहीं चाहता और वह उनके साथ और समय बिताना चाहती थीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी, धर्मेंद्र हमेशा उनके और उनकी बेटियों के लिए मौजूद रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी को या उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं करना चाहती थीं इसलिए वह हमेशा अलग रहती थीं.