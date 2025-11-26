एलोवेरा जेल के साथ ये 4 चीजें मिलाकर घर पर ही बना लें कोरियन ग्लास स्किन क्रीम, ग्लोइंग स्किन के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

How to Make Korean Glass Skin Cream: बदलते मौसम, प्रदूषण और तनाव-स्ट्रेस का बुरा प्रभाव सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखता है. कई बार स्किन पर पिंपल्स और मुंहासे आ जाते हैं तो कई बार स्किन ही फटना शुरू हो जाती है. इसके अलावा त्वचा का ड्राई होना तो काफी ज्यादा आम होता जा रहा है. इन समस्याओं से बचने के लिए अधिकतर लोग बाजार में उपलब्ध महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स और महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने से इनमें मौजूद केमिकल्स साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको एक कोरियन ग्लास स्किन क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं. साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ग्लोइंग स्किन के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करना है.

कोरियन ग्लास क्रीम बनाने के लिए सामग्री

2 चम्मच एलोवेरा जेल

1 चम्मच चावल का पानी (इसके लिए चावल को रातभर भिगोकर रख दें)

1 विटामिन ई का कैप्सूल

1 चम्मच शहद

1 चम्मच कच्चा दूध

घर पर ही इस कोरियन ग्लास क्रीम को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक साफ कटोरे में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच चावल का पानी अच्छे से मिला लें जबतक एक स्मूथ पेस्ट न बन जाए. अब इस पेस्ट में विटामिन ई कैप्सूल को निचोड़कर डाल दें. इसके बाद मिश्रण में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच कच्चा दूध डालें और तब तक मिलाएं जब तक एक क्रीमी, स्मूथ क्रीम नहीं बन जाती है. अब आपकी कोरियन ग्लास स्किन क्रीम तैयार है.

इस क्रीम को आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप रात को सोने से पहले अपने फेस को धो लें और फिर अंगुलियों की मदद से अपने फेस पर मसाज करते हुए इस क्रीम को लगाएं. इसके बाद सुबह उठकर गुनगुने पानी से अपना फेस वॉश कर लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी. दरअसल, इस क्रीम में मौजूद सामग्री त्वचा को हाईड्रेट करने में मदद करते हैं साथ में हेल्दी भी बनाए रखते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.