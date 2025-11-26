विज्ञापन
कमला पसंद, राजश्री पान मसाला मालिक की बहू ने किया सुसाइड, दो शादियों की बात, एक पत्नी है हीरोइन

Kamala Pasand: पान मसाला के बड़े कारोबारी की बहू ने जान दे दी है. उनके बेटे पर दो शादियों का आरोप है. उनकी दूसरी पत्नी साउथ इंडिया की हीरोइन होने की बात सामने आई है.

Rajshree Kamala Pasand
नई दिल्ली:

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया (40) ने मंगलवार शाम को खुदकुशी कर ली. पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है.हालांकि दीप्ति चौरसिया के परिजन खुदकुशी के लिए उकसाने की पुलिस को शिकायत दे रहे हैं. दीप्ति की साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी.दोनों का 14 साल का एक लड़का है. बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने दो शादी कर रखी हैं. दूसरी पत्नी दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री है.वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, उनकी लाश चुनरी से लटकी हुई पाई गई. अपुष्ट खबरों के मुताबिक, मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन इसमें किसी का नाम है और क्या बातें लिखी गई हैं, पुलिस अभी इस बारे में कुछ कहने से बच रही है. कमला पसंद का बिजनेस कानपुर, दिल्ली से लेकर कोलकाता मुंबई तक फैला हुआ है. 

मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक का ताल्लुक कानपुर से है. कानपुर के फीलखाना मोहल्ले से कमला कांत चौरसिया ने गुटखा कारोबार शुरू किया था. करीब 40-45 साल पहले वो गुमटी में खुला पान मसाला बेचते थे, लेकिन आज उनकी कंपनी का अरबों रुपये का टर्नओवर है. उनके पान मसाला गुटखे के कई ब्रांड हैं. कमलाकांत चौरसिया 1980-85 के दौरान  पान मसाला घर में ही बनाना प्रांरभ किया था. काहू कोठी में एक गुमटी में वो पान मसाला बेचते थे. फिर परिवार से भी उन्हें मदद मिली.

कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक केपी समूह और कमला कांत कंपनी के पास है. इसके संस्थापक कमला कांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं. बताया जाता है कि मानिकचंद समूह कमला पसंद माउथ फ्रेशनर नामक एक संबंधित उत्पाद भी बनाता है, लेकिन मुख्य पान मसाला ब्रांड केपी समूह से जुड़ा है.केपी ग्रुप कमला पसंद पान मसाला बनाने वाली मूल कंपनी है. कमला कांत कंपनी एलएलपी के पास ब्रांड का ट्रेडमार्क है.

बाजार विश्लेषक कंपनी के अनुसार, देश में पान मसाला का कारोबार करीब 46,882 करोड़ रुपये का है, जो 2033 तक 64 हजार करोड़ रुपये के पार जा सकता है. इसमें कमला पसंद का बाजार पूंजीकरण 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

