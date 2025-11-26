तुलसी के पौधे को सर्दियों में सूखने से कैसे बचाएं? बस करने होंगे 5 आसान काम

How to maintain Tulsi plants in winter: हमारे देश में हर दूसरे घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है. धार्मिक महत्व से अलग तुलसी को सेहत के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. ऐसे में लोग तुलसी के पत्तों की हर्बल चाय या काढ़ा बनाकर पीना पसंद करते हैं. हालांकि, सर्दियां आते ही तुलसी की ग्रोथ एक जगह रुक जाती है और पौधा मुर्झाने लगता है. अगर आपके घर में मौजूद पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 5 बेहद आसान टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप ठंड के मौसम में भी तुलसी के पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं.
सर्दी में कैसे रखें तुलसी के पौधे का ध्यान?नंबर 1- फूल और बीज समय पर काटें
सर्दियों में तुलसी में अक्सर छोटे फूल या बीज (मंजरी) दिखने लगते हैं. इन्हें तुरंत काट देना चाहिए. मंजरी आने पर पौधा बीज बनाने में ऊर्जा लगाता है और ग्रोथ रुक जाती है. ऐसे में समय-समय पर मंजरी हटाते रहें, इससे पौधे की ग्रोथ और बेहतर होती है.नंबर 2- पानी जरूरत के हिसाब से दें
तुलसी को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. खासकर सर्दियों में मिट्टी देर से सूखती है, इसलिए हर दिन पानी देने से बचें. पहले मिट्टी को हाथ से छूकर देखें. अगर मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें. ध्यान रहे कि पानी केवल जड़ों तक जाए और गमले में पानी जमा न रहे. ज्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं.नंबर 3- मिट्टी को ठंड से ढककर रखें
तेज ठंड में मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे पौधा कमजोर हो सकता है. आप गमले की मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ते, भूसा या कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े डालकर उसे ढक सकते हैं. इससे मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है और तुलसी को गर्मी मिलती रहती है.नंबर 4- शाम के समय पौधे को ढकें
दिन में तो हल्की धूप तुलसी को मिल जाती है लेकिन रात में तापमान काफी गिर जाता है. इसलिए शाम होते ही तुलसी के गमले को हल्के कपड़े, प्लास्टिक शीट या किसी कवर से ढक दें. अगर ठंड ज्यादा हो तो गमला अंदर कमरे में रख सकते हैं. इस छोटे से कदम से पौधा सुरक्षित रहता है और सूखने का खतरा कम हो जाता है.नंबर 5- सुबह की धूप सबसे जरूरी
तुलसी को सुबह की हल्की धूप बहुत पसंद है. कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखें जहां इसे सीधी सुबह की धूप मिले. इससे तुलसी की वृद्धि तेज होती है और पत्ते चमकदार और हरे बने रहते हैं.
इन आसान 5 उपायों को अपनाकर आप पूरी सर्दी अपने तुलसी के पौधा को हरा-भरा रख सकते हैं.
