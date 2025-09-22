Majedar Paheliyan with Answer: मैं गोल हूँ, मेरा रंग लाल है और मेरा दिल पत्थर का है. बताओ मैं क्या हूँ?

Majedar Paheliyan with Answer | Food Quiz: पहेलियां हर उम्र के लोगों के लिए एक मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण अनुभव होती हैं. अगर ये पहेलियां फूड आइटम्स से जुड़ी हों, तो मस्ती के साथ-साथ जायके का भी तड़का लग जाता है. ये न केवल आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाती हैं, बल्कि भोजन और उसकी विविधता के बारे में नई-नई बातें भी सिखाती हैं. यहां हम आपको ऐसी ही एक रोचक पहेली पूछने जा रहे हैं, जिसका जवाब एक फल का नाम है. तो क्या आप भी ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे साथ दिमागी कसरत करेंगे? चाहे आप बच्चे हों या बड़े, यहां हर कोई मज़ा ले सकता है. तो चलिए, हमारे साथ जुड़िए और स्वादिष्ट पहेलियों के इस सफर में अपने खाने के ज्ञान को और भी मज़ेदार बनाइए!

पहेली है -

मैं गोल हूँ, मेरा रंग लाल है, और मेरा दिल पत्थर का है. बताओ मैं क्या हूँ?

क्या आपको समझ आ रहा है कि यहां किसके बारे में बात हो रही है? चलिए, आपको एक हिंट देते हैं. जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, वह एक फल है. यह आकार में छोटा होता है और खाने में बहुत रसीला भी होता है. सेहत के लिए यह बहुत फायदेमंद माना जाता है. अब तो आप इसका नाम जान ही गए होंगे. तो जल्दी से अपना जवाब दीजिए!

जहाँ तक मुझे लगता है, अब तक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा. लेकिन अगर अभी भी आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि यहाँ किस फल की बात हो रही है, तो परेशान न हों. अब समय आ गया है कि हम आपको जवाब बता दें. तो इस पहेली का जवाब नीचे दिया गया है.

जवाब है: चेरी.

गोल: चेरी का फल आमतौर पर गोल होता है.

रंग लाल: चेरी का रंग लाल होता है.

दिल पत्थर का: चेरी के बीच में एक गुठली होती है जो पत्थर की तरह सख्त होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)