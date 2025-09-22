इन 5 वेजिटेरियन फूड्स में होता है अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिशनिष्ट ने बताया किसमें कितने ग्राम मिलेगा

High Protein Vegetarian Foods: हेल्थ और फिटनेस की दुनिया में प्रोटीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पोषक तत्व है. डॉक्टर हो या न्यूट्रिशनिष्ट हर कोई डाइट में प्रोटीन शामिल करने की सलाह जरूर देते हैं. यह मसल्स को मजबूत बनाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में बडी भूमिका निभाता है. आमतौर पर अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि 100 ग्राम अंडे में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है और यह सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स देता है. लेकिन, न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि कुछ इंडियन फूड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के मामले में अंडे से भी आगे हैं. उन्होंने बताया कि अगर इन चीजों को सही तरीके से खाया जाए, तो ये डाइट में शानदार प्रोटीन एड कर सकते हैं.

प्रोटीन से भरपूर 5 वेजिटेरियन फूड्स- (5 Protein-Rich Vegetarian Foods)

1. सोयाबीन

सोयाबीन पौधों से मिलने वाला सबसे बेहतरीन प्रोटीन स्रोत है. इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, जो ज्यादातर पौधों में नहीं मिलते. इसे आप सोया चंक्स की सब्ज़ी, टोफू भुर्जी या सोया दूध के रूप में खा सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इसे किसी और चीज के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती.

2. पनीर

पनीर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाला भी होता है. यह मसल्स की मरम्मत और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है. हालांकि इसमें कुछ अमीनो एसिड्स कम होते हैं, इसलिए इसे रोटी जैसे अनाज के साथ खाने से यह एक संतुलित प्रोटीन भोजन बन जाता है.

3. काबुली चना

छोले प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर भी देते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और शरीर को एनर्जी मिलती है. इन्हें भी रोटी के साथ खाने से पोषण और बेहतर हो जाता है.

4. राजमा

राजमा स्वाद में तो बेहतरीन है ही, साथ ही इसमें प्रोटीन और आयरन भी भरपूर होता है. यह शरीर की ताकत और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है. अकेले राजमा में कुछ अमीनो एसिड्स कम होते हैं. लेकिन, जब इसे चावल के साथ खाया जाता है तो यह एक पूरा प्रोटीन भोजन बन जाता है.

5. उड़द दाल

साउथ इंडियन डिशेज जैसे इडली और डोसा में इस्तेमाल होने वाली उड़द दाल प्रोटीन और विटामिन B से भरपूर होती है. इसे चावल, बाजरा या गेहूं के साथ खाने से यह एक प्रोटीन डिश बन जाती है.

अंडे भले ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत हों, लेकिन सोयाबीन, पनीर, छोले, राजमा और उड़द दाल भी प्रोटीन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. सही तरीके से इन्हें डाइट में शामिल करके आप सेहतमंद और ताकतवर रह सकते हैं.

