विज्ञापन
विशेष लिंक

पनीर का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Paneer Water Benefits: पनीर का स्वाद तो आप सब ने जरूर लिया होगा, लेकिन क्या कभी पनीर का पानी पिया है. अगर नहीं, तो जान लें इस पानी को पीने के जबरदस्त फायदे.

Read Time: 3 mins
Share
पनीर का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन
Paneer Water: पनीर का पानी पीने के फायदे.

Paneer Water Benefits: पनीर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. पनीर से कई तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. आपको बता दें कि पनीर को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर प्रोटीन की पूर्ति का सबसे अच्छा ऑप्शन बन सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पनीर का पानी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना.  क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए और बी 12 पाया जाता है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और क्यों करना चाहिए इस पानी का सेवन. 

पनीर का पानी पीने के फायदे- Paneer Pani Ke Fayde:

1. ब्लड शुगर- (Blood Sugar Control) 

पनीर का पानी पीने से इंसुलिन रिलीज को बढ़ाकर ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद मिल सकती है. 

ये भी पढ़ें- Gajar Ka Halwa: सिर्फ 15 मिनट में बनाएं गाजर का स्वादिष्ट हलवा, नोट कर करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

2. मांसपेशियों के विकास- (Muscle Growth)

पनीर का पानी हाई-क्वालिटी प्रोटीन (व्हे प्रोटीन) का अच्छा सोर्स है, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए ज़रूरी है. अगर आप जिम जाते हैं, तो इस पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. इम्यूनिटी बढ़ाए- (Immunity Boost)

इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और वायरल व बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में मददगार है पनीर के पानी का सेवन. 

4. पाचन सुधारे- (Improved Digestion) 

पनीर के पानी में प्रोबायोटिक्स पेट को स्वस्थ रखते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. अगर आप भी पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

5. वजन घटाने- (Weight Management) 

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान से हैं और वजन को कम करना चाहते हैं, तो पनीर के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर होता है, जो पेट को भरा महसूस कराने और वजन घटाने में मददगार है. 

6. स्किन और बालों के लिए- (Skin & Hair Care) 

पनीर के पानी में प्रोटीन और विटामिन्स स्किन को चमकदार बनाने और बालों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं. 

7. हड्डियों की मजबूती- (Bone Health) 

सर्दियों के मौसम में अक्सर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं देखी जाती हैं. अगर आप भी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पनीर के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paneer Ka Pani Pine Ke Fayde, Which Disease Is Cured By Drinking Paneer Water, Can We Drink Paneer Water Daily, Paneer Water Benefits, Paneer Water Ghar Par Kaise Banaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com