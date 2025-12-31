विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: नए साल पर बच्चों के लिए बनाएं टेस्टी पनीर ब्रेड रोल, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: आज हम आपको बताएंगे बच्चे के लिए टेस्टी पनीर ब्रेड रोल, यकीन मानिए आपके बच्चे को ये बेहद पसंद आएगी और इसे टिफिन में देखकर वो खुश भी हो जाएंगे. तो चलिए जानते हैं पनीर ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी.

Kid's Lunchbox Recipe: झटपट बनाएं टेस्टी ब्रेड पनीर रोल.

Kid's Lunchbox Recipe: नया साल आने वाला है और ऐसे में बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं. उनके न्यू ईयर को और अच्छा बनाने के लिए आप उनके लंच में कुछ बेहद ही टेस्टी बनाकर दे सकते हैं. जिसे देखकर आपका बच्चा खुश हो जाएगा. आज हम आपको बताएंगे बच्चे के लिए टेस्टी पनीर ब्रेड रोल, यकीन मानिए आपके बच्चे को ये बेहद पसंद आएगी और इसे टिफिन में देखकर वो खुश भी हो जाएंगे. तो चलिए जानते हैं पनीर ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी.

पनीर ब्रेड रोल बनाने के लिए सामग्री 

  • ब्रेड स्लाइस – 8
  • पनीर – 1 कप (कद्दूकस किया हुआ)
  • उबला आलू – 1 (मैश किया हुआ)
  • प्याज – 1 (बारीक कटा)
  • हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)
  • हरा धनिया – 2 टेबलस्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ टीस्पून
  • चाट मसाला – ½ टीस्पून
  • नमक – स्वादानुसार
  • ब्रेड क्रम्ब्स – ½ कप
  • तेल – तलने के लिए

पनीर ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी

पनीर ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में पनीर, उबला आलू, हरी मिर्च, प्याज, धनिया और सारे मसाले डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपको ब्रेड लेना है और उसके साइड को काटकर निकाल देना है. ब्रेड को पानी में भिगोएं और इसके पानी को अच्छी तरह से हाथों में दबाकर के निकाल दें. अब ब्रेड के बीच में पनीर की स्टफिंग भरें और ब्रेड को रोल करते हुए इसको शेप दें. तैयार हुए रोल को ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह से लपेट कर कोट कर दें. अब कड़ाई में तेल गर्म करें और उसमें रोल को फ्राई कर लें. इसको मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. इसको टिफिन में केचप के साथ पैक करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

