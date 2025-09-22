एक सवाल रोज: मुझे दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए?

विज्ञापन
How Much Water to Drink Daily: बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं मुझे दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के शरीर, लाइफस्टाइल और मौसम पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं जो सभी को जाननी चाहिए.

How Much Water to Drink Daily: पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं. लेकिन, मन में ये सवाल भी होता है कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए? एक ये एक जरूरी और बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ और बदलती लाइफस्टाइल के चलते हम डेली पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं. इसलिए शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. हाइड्रेट रहना उतना ही जरूरी है जितना की खाना और सोना. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, साथ ही फिर उस मात्रा को कैसे पूरा किया जाय इसके लिए कैसे प्रयास करें ये प्लान बनाना चाहिए. बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं मुझे दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के शरीर, लाइफस्टाइल और मौसम पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं जो सभी को जाननी चाहिए.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं. मोबाइल, मीटिंग्स और काम के बीच शरीर की सबसे जरूरी जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं. इसका नतीजा होता है, थकान, सिरदर्द, कब्ज और कई बार स्किन की समस्याएं भी. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हमें कब और कितना पानी पीना चाहिए.

पानी पीने की सही मात्रा क्या है?- (What is The Right Amount of Water To Drink?)

आमतौर पर एक हेल्दी व्यक्ति को दिन में 8 से 10 गिलास (लगभग 2 से 2.5 लीटर) पानी पीना चाहिए.
गर्मी के मौसम में या अगर आप ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, तो यह मात्रा 3 लीटर तक भी हो सकती है.
बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मात्रा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उन्हें भी नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए.

पानी पीने का सही समय- (Right Time to Drink Water)

बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि पानी किस समय पीना सबसे ज्यादा जरूरी और सही है. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो चलिए यहां पढ़ लीजिए.

सुबह उठते ही

अपने दिन की शुरुआत ही एक गिलास पानी के साथ करनी चाहिए. एक या दो गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को एक्टिव करता है.

भोजन से 30 मिनट पहले

जब भी आप खाना खाएं तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको खाने से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीना है. इससे भूख बढ़ती है और पाचन बेहतर होता है.

भोजन के 1 घंटे बाद

अपने डेली पानी पीने के टारगेट को पूरा करने के लिए आप खाना खाने के लगभग एक घंटे बाद एक गिलास पानी पी सकते हैं. ये खाना पचाने में बी मदद करता है.

वर्कआउट के बाद

वर्कआउट हमारे डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आपने जितना पसीना बहाया है उसके एवज में आपको पानी पीना है. शरीर से निकले पसीने की भरपाई के लिए पानी जरूरी है.

सोने से पहले

पूरे दिन के पानी पीने के टारगेट को पूरा करने के लिए आप सोने से पहले एक गिलास पानी पी सकते हैं. एक गिलास पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और रात में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है.

पानी कब नहीं पीना चाहिए?- (When Should one Not Drink Water?)

  • भोजन के दौरान बहुत ज्यादा पानी पीना पाचन को धीमा कर सकता है.
  • बहुत ठंडा पानी पीने से गले और पेट में समस्या हो सकती है.
  • एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीना शरीर पर दबाव डाल सकता है.

कैसे याद रखें पानी पीना?

  • मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं.
  • पानी की बोतल हमेशा साथ रखें.
  • हर घंटे में कुछ घूंट पानी पीने की आदत डालें.
  • स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू या पुदीना डाल सकते हैं.

पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं है, यह शरीर को हेल्दी रखने का आधार है. सही मात्रा में और सही समय पर पानी पीना आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

