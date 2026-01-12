विज्ञापन
Winter Special Regional Indian Dishes: अगर आप भी सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो भारत के इन राज्यों के पॉपुलर व्यंजन को ट्राई कर सकते हैं.

ठंड में चाहिए स्वाद के साथ एनर्जी और गर्माहट? तो एक बार जरूर ट्राई करें भारत के 6 शहरों की फेमस...
Regional Indian Dishes: सर्दियों में किस राज्य में क्या खाया जाता है.

Indian Winter Recipes: सर्दियों का मौसम आते ही हम अपनी थाली को रंगीन और स्वादिष्ट बनाना शुरू कर देते हैं. क्योंकि इस मौसम में हर राज्य की अपनी एक खास डिश होती है, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. क्योंकि ये न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत से भरपूर हैं, जो ठंड से बचाने और शरीर को गर्मी पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और अलग-अलग राज्य के स्वाद को चखना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ खास राज्यों के खास व्यंजन बता रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं...

ठंड से बचने के लिए कौन से राज्य में क्या डिश है फेमस- (Which dish is famous in which state) 

1. पंजाबियों की जान है सरसों का साग और मक्के की रोटी- 

सरसों का साग और मक्के की रोटी सर्दियों का मौसम आते ही हर भारतीय थाली में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा. आमतौर पर तो ये एक पंजाबी डिश है लेकिन, इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इसे आप हर राज्य या यूं कहें कि हर रेस्टोरेंट और होटल के मेनू में भी देख सकते हैं.  आयरन, विटामिन और फाइबर से भरपूर होने के कारण ये पाचन और दिल के लिए भी बेहतरीन है. इसमें सरसों, बथुआ, पालक जैसे साग को मिलाकर बनाया जाता है. मक्खन और मक्के की रोटी के इसे खाया जाता है.

सरसों साग और मक्के की रोटी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2.  गुजरात में सर्दियों का साथी है उंधियू- 

उंधियू एक गुजराती डिश है. जिसे कई तरह की मौसमी सब्जियां (शकरकंद, अरबी, बैंगन) और मेथी से बनाया जाता है. विटामिन और फाइबर से भरपूर होने के कारण ये स्वाद और सेहत का खजाना है. इसका स्वाद मसालेदार, मीठा और नमकीन होता है. इसे घी डालकर खाया जाता है. 

3.  ठंड को मात देने के लिए लड्डू का स्वाद चखते हैं उत्तर प्रदेश के लोग- 

सर्दियों का मौसम आते ही उत्तर प्रदेश में आपको तरह-तरह के लड्डू खाने को मिल जाएंगे. जो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत से भरपूर हैं. इन्हें गोंद, मेवे, घी और गुड़ से तैयार किया जाता है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और सर्दी से बचाने में मददगार हैं.

गोंद के लड्डू की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

4.  राजस्थान का सहारा है हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी- 

राजस्थान अपने अनूठे स्वाद के लिए देशभर में फेमस है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राजस्थान  में सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए क्या खाया जाता है. सर्दियों के मौसम में राजस्थान में हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी को खूब पसंद किया जाता है.

हल्दी की सब्जी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

5. दूध दही का खाणा इन हरियाणा- 

हरियाणा का नाम आते ही दूध और दही का ख्याल आता है. सर्दियों के मौसम में हरियाणा में आटे की पिन्नी को खूब पसंद किया जाता है. इसे घी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और आटे से तैयार किया जाता है, जो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल हैं.

आटे की पिन्नी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

6.  कश्मीर की पसंद है कहवा- 

कश्मीर में बाकी राज्यों की तुलना में अधिक सर्दी होती है. यहां लोग ठंड में खुद को सेहतमंद रखने के लिए कहवा का सेवन करना पसंद करते हैं. कहवा एक हेल्दी ड्रिंक है जिसे, केसर, बादाम, गुड़, इलायची जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है.

कहवा ड्रिंक की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

