कुल्लू मनाली जैसी ठंड को मात देगी कश्मीर की ये रेसिपी, पीते ही दिल शर्तिया दें बैठेंगे, इन लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन

Kashmiri Kahwa Benefits: सर्दियों के मौसम में कश्मीरी कहवा पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

Kashmiri Kahwa: कहवा पीने के फायदे.

Kashmiri Kahwa: सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो कश्मीरी हलवा का सेवन कर सकते हैं. कश्मीरी कहवा स्वाद और सेहत से भरपूर है. ठंड के कश्मीरी हलवा पीने से ठंड से बचने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन और क्या है बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं कश्मीरी कहवा- (How To Make Kashmiri Kahwa)

सामग्री-

  • पानी
  • हरी इलायची
  • चीनी
  • अदरक
  • लौंग
  • ग्रीन टी पाउडर
  • बादाम
  • दालचीनी
  • केसर 

विधि-

कश्मीरी कहवा बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन टी पाउडर और इलायची को ग्राइंड कर लें, अब इसमें अदरक मिलाकर एक बार फिर ग्राइंड करें. आपको इन सभी का दरदरा सा पाउडर तैयार करना है ज्यादा महीन नहीं पीसना है. अब हल्के से मीडियम आंच पर पानी को गर्म करें. अब इस पानी में दालचीनी डाल कर पकाएं. अब पीस कर रखे हुए ग्रीन टी, अदरक-इलायची पाउडर को मिलाएं और चलाते रहें. अब इसमें केसर डाल दें और हल्की आंच पर पकाएं. अब इस ड्रिंक को टी पॉट में निकाल लें और लास्ट में थोड़ी से चीनी मिला कर सर्व करें.

कश्मीरी कहवा पीने के फायदे- (Kashmiri Kahwa Pine Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

कश्मीरी कहवा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमणों से बचाने में मददगार है.

2. पाचन-

कश्मीरी कहवा में मौजूद दालचीनी, इलायची और अदरक पाचन क्रिया को दुरुस्त करने और गैस्ट्रिक समस्याओं से राहत दिलाते हैं और पेट को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं.

3. तनाव-

लौंग और दालचीनी जैसे मसाले प्राकृतिक एंटी-डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, मन को शांत करते हैं और तनाव-चिंता दूर करने के लिए आप कश्मीरी कहवा का सेवन कर सकते हैं. 

4. शरीर को गर्म रखने-

कहवा की तासीर गर्म होती है, जो शरीर को ठंड से बचाने और शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है. 

