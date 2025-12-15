सर्दी में सरसों साग खाने के 4 फायदे, इस रेसिपी से बनाना भी आसान

Sarson Ka Saag Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोग सरसों का साग खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजाबी सरसों का साग सिर्फ एक साग से नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग सागों को मिलाकर बनाया जाता है. हाल ही में सेफ पंकज भदौरिया ने साग बनाने की रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कि जिसमें, उन्होंने पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बनाने की आसान रेसिपी बताई. पंकज भदौरिया बताती हैं कि इस साल को बनाने के लिए सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते और बथुआ के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें एक रेशो में मिलाया जाता है. 4 : 2 : 1 के अनुपात में. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं सरसों का साग.

कैसे बनाएं सरसों का साग- (How To Make Easy Sarson Ka Saag Recipe At Home)

सामग्री-

उबालने के लिए-

500 ग्राम सरसों के पत्ते

250 ग्राम पालक के पत्ते

125 ग्राम बथुआ के पत्ते

1 प्याज

1 बड़ा चम्मच मक्के का आटा

10-12 लहसुन की कलियां

2 इंच अदरक

पहला तड़का-

2 बड़े चम्मच घी

2 प्याज, कटे हुए

2 टमाटर, कटे हुए

1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन

स्वादानुसार नमक

स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर

दूसरा तड़का-

2 बड़े चम्मच घी

2-3 कुटी हुई लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

विधि-

सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते और बथुआ के पत्ते को धोकर काट लें.

1 कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक पकाएं.

इसे पीस लें.

घी गरम करें, उसमें कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें. कटे हुए टमाटर और लाल मिर्च पाउडर डालकर टमाटर के गूदेदार होने तक भूनें. पके हुए साग, नमक और अमचूर डालकर अच्छी तरह मिला लें. 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं.

घी गरम करें, उसमें लाल मिर्च डालकर धुआं निकलने तक भूनें. साग के ऊपर डालकर सर्व करें.

सरसों का साग खाने के फायदे- (Sarson Ka Saag Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों-

सरसों के साग में मौजूद कैल्शियम, विटामिन के और फॉस्फोरस हड्डियों और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

2. पाचन-

फाइबर से भरपूर होने के कारण सरसों का साग कब्ज, गैस और अपच जैसी पेट की समस्याओं को दूर करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है.

3. इम्यूनिटी-

सरसों के साग में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है.

4. ठंड से बचाने-

सरसों की तासीर गर्म होती है. अगर आप सर्दियों में सरसों का साग खाते हैं तो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिल सकती है.

