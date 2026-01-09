विज्ञापन
ठंड से बचने और शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए क्या करें?

Cold Wave Alert: देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है ऐसे में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत हैं. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते और ठंड से बचना चाहते हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल करें.

Cold Wave Alert: ठंड से बचने के लिए इन चीजों का करें सेवन.

Cold Wave Ayurvedic Diet: देश भर में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है. उत्तर भारत में भीषण शीत लहर चल रही है. इस मौसम में अगर नाक ठंडी हो, पाचन क्रिया धीमी हो जाए या जोड़ों में दर्द हो, तो लगभग हमेशा किचन में मौजूद चीजों को महत्व ज्यादा दिया जाता है. सबसे अच्छी बात कि ये महंगे सुपरफूड नहीं, बल्कि आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक और शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार हैं. अगर आप भी इस भीषण ठंड से खुद को बचाना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

गर्म तासीर वाले फूड, जो शरीर को अंदर से रखेंगे गर्म- (These Warming Foods In Your Winter Diet)

1. घी-

सर्दियों के मौसम में घी को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इसकी तासीर गर्म होती है और ये अंदर से शरीर को गर्म रखने में मददगार है. इसके सेवन से पाचन को भी बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

कैसे करें इस्तेमाल- 

गरमा गरम रोटी, दाल या खिचड़ी पर 1-2 चम्मच घी डालकर खा सकते हैं. या सुबह के दलिया में एक चम्मच घी डालकर उसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं. आप गुनगुने पानी में घी को डालकर पी सकते हैं. 

Photo Credit: A.I generated image.

2. अदरक-

सर्दियों के मौसम में अदरक का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखने, पाचन को बेहतर बनाने और वजन को घटाने में मददगार है. 

कैसे करें इस्तेमाल- 

कद्दूकस की हुई अदरक को, चाय की पत्तियां और गुड़ मिलाकर अदरक की चाय बना सकते हैं, करी, सूप और दाल में अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं. या खाली पेट अदरक वाला पानी पी सकते हैं. 

3. बाजरा-

बाजरा एक मोटा अनाज है, जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. ठंड के मौसम में बाजर को डाइट में शामिल कर शरीर को अंदर से गर्म, पाचन को बेहतर और इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल- 

बाजरे की रोटी बनाएं और घी और गुड़ के साथ खाएं. मूंग दाल के साथ बाजरे की खिचड़ी बनाएं, सेहतमंद विकल्प के लिए पैनकेक या रोटी में बाजरे के आटे का इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

