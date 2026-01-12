विज्ञापन
विशेष लिंक

Lohri 2026 Date: 13 या 14 जनवरी कब है लोहड़ी? जानें सही तिथि, महत्व और इस दिन बनने वाले व्यंजन

Lohri 2026 Date: मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है. लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है. इसे खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
Lohri 2026 Date: 13 या 14 जनवरी कब है लोहड़ी? जानें सही तिथि, महत्व और इस दिन बनने वाले व्यंजन
Lohri 2026 Date: 13 या 14 जनवरी कब है लोहड़ी.

Lohri 2026 Date: इस साल 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा. उत्तर भारत के पंजाब में इस त्यौहार का खास महत्व है. हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है.लोहड़ी का पर्व पंजाब और पंजाबी समुदाय के लोगों का प्रमुख पर्व है. सिख धर्म के लोग इस त्योहार को बड़े की हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं. इस दिन शाम के समय पूजा की जाती है. सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं, जिसमे रेवड़ी, तिल, गुड़, मूंगफली, मक्का डालकर अग्नि की सात बार परिक्रमा की जाती है. 

लोहड़ी 2026 महत्व- (Lohri 2026 Significance)

उत्तर भारत के पंजाब में इस त्यौहार का खास महत्व है. लोहड़ी का पर्व हर साल पौष माह में मनाया जाता है. लोहड़ी को फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग सूर्य देव और अग्नि देवता की आराधना करते हैं. लोहड़ी के दिन रबी की फसल की कटाई और सर्दियों के दिनों के खत्म होने और बसंत के मौसम की शुरूआत का प्रतीक माना जाता है. 

ये भी पढ़ें- लोहड़ी 2026: अग्नि में क्‍यों चढ़ाए जाते हैं, तिल, फुले और मूंगफली? यहां है जवाब 

लोहड़ी पर बनने वाली रेसिपीज- (Lohri 2026 Special Recipes)

1. सरसों का साग और मक्के की रोटी-

पंजाबी खाने की जब भी बात आती हैं तो सरसों का साग और मक्के की रोटी का जिक्र जरूर होता है. लोहड़ी पर खासतौर पर सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई जाती है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

ये भी पढ़ें- डायबिटीज के हैं मरीज, तो किचन में मौजूद इन चीजों को डाइट में जरूर करें शामिल, ब्लड शुगर भी होगा कंट्रोल 

Latest and Breaking News on NDTV

1. तिल गुड़ के लड्डू-

लोहड़ी तिल और गुड़ के लड्डू के बिना अधूरी है. तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ-साथ सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए भी जाना जाता है. भुने तिल को दरदरा पीसकर गुड़ में मिलाएं और गोल लड्डू बनाएं. 

3. रेवड़ी-

लोहड़ी का त्योहार रेवड़ी के बिना फीका सा रहता है. यह गुड़, तिल और मेवों से बनाई जाती है.

3. आटे की पिन्नी-

आटे की पिन्नी एक और स्वादिष्ट डिश है, जो लोहड़ी के मौके पर खासतौर पर बनाई जाती है. इसे घी, आटा, मेवे और गुड़ से बनाया जाता है. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lohri 2026 Date, Lohri 2026 Tithi, Lohri When Is Lohri, Lohri Confirmed Tithi, Lohri Importance
Get App for Better Experience
Install Now