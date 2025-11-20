विज्ञापन
ठंड में शरीर गर्म रखने के लिए क्या खाएं? 10 सुपरफूड्स जो आपको अंदर से रखेंगे गर्म! (Best Foods to Eat in Winter)

Best Foods to Eat in Winter: सर्दियों का मौसम सुहाना होता है, लेकिन सर्द हवाएं और गिरता तापमान हमारे शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है. ऐसे में हम अक्सर रज़ाई या हीटर का सहारा लेते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि आपका किचन ही आपका सबसे बड़ा हीटर बन सकता है? जी हाँ! आयुर्वेद और पोषण विज्ञान (Nutrition Science) दोनों मानते हैं कि कुछ ख़ास तरह के खाद्य पदार्थ (Foods) होते हैं जिनकी तासीर गर्म (Heating) होती है. ये विंटर सुपरफूड्स न सिर्फ़ आपको ठंड से बचाते हैं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी (Immunity) को भी मज़बूत करते हैं.

अगर आप जानना चाहते हैं कि ठंड में शरीर गर्म रखने के लिए क्या खाएं?, तो यह लेख आपके लिए ही है. यहाँ हम 10 ऐसे पावरफुल फूड्स के बारे में जानेंगे जिन्हें खाने से आपकी सर्दी छूमंतर हो जाएगी.

शरीर को गर्म रखने वाले 10 जादुई विंटर सुपरफूड्स | Best Foods to Eat in Winter

ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने और एनर्जी देने के लिए इन 10 चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें:

1. गुड़ (Jaggery)

गुड़ को 'देसी हीटर' कहा जाता है. इसकी तासीर बहुत गर्म होती है.

कैसे खाएं: खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाएं, या चाय-कॉफ़ी में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें.

फ़ायदा: यह शरीर के तापमान को बढ़ाता है, खून साफ़ करता है, और आयरन का बेहतरीन स्रोत है.

2. अदरक (Ginger)

अदरक एक शक्तिशाली थर्मोजेनिक (Thermogenic) फ़ूड है, यानी यह शरीर में गर्मी पैदा करता है.

कैसे खाएं: अदरक वाली चाय, सब्ज़ी या सूप में कद्दूकस करके डालें.

फ़ायदा: यह ठंड में होने वाले सर्दी-जुकाम और गले की खराश से बचाता है.

3. शहद (Honey)

शुद्ध शहद की तासीर गर्म होती है और यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

कैसे खाएं: गुनगुने पानी या हर्बल चाय में मिलाकर पीएं.

फ़ायदा: यह एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मौसमी संक्रमण (Seasonal Infections) से लड़ता है.

4. सूखे मेवे (Dry Fruits) - बादाम और अखरोट

ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फ़ैट्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और गर्म रखते हैं.

कैसे खाएं: रात भर भिगोए हुए बादाम (Almonds) और अखरोट (Walnuts) सुबह खाएं.

फ़ायदा: ये ओमेगा-3 फ़ैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं, जो दिमाग़ को तेज़ करते हैं और त्वचा को रूखेपन से बचाते हैं.

5. घी (Ghee) : 

घी की तासीर गर्म होती है और यह शरीर को अंदर से चिकनाई (Lubrication) देता है.

कैसे खाएं: दाल, रोटी या सब्ज़ी में एक चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर खाएं.

फ़ायदा: यह पाचन शक्ति (Digestion) को मज़बूत करता है और त्वचा को अंदर से नमी देता है, जिससे रूखापन दूर होता है.

6. सब्ज़ियाँ और जड़ें (Root Vegetables) : 

गाजर, शकरकंद (Sweet Potato) और आलू जैसी ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्ज़ियों को पचाने में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे गर्मी पैदा होती है.

कैसे खाएं: सूप या रोस्ट करके खाएं.

फ़ायदा: ये फ़ाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत हैं, जो धीमी गति से ऊर्जा देते हैं.

7. बाजरा और मक्का (Millets) : 

गेहूँ की जगह बाजरा, रागी या मक्का जैसे मोटे अनाज (Millets) का सेवन करें.

कैसे खाएं: बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी (मक्की की रोटी) और सरसों का साग विंटर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है.

फ़ायदा: इनकी तासीर गर्म होती है और ये लंबे समय तक ऊर्जा का स्तर बनाए रखते हैं.

8. तिल (Sesame Seeds)

तिल में मौजूद तेल (Healthy Oil) शरीर को गर्म रखता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है.

कैसे खाएं: तिल के लड्डू, या तिल की चिक्की बनाकर खाएं.

फ़ायदा: ये कैल्शियम और फ़ैट्स का बेहतरीन स्रोत हैं, जो हड्डियों और त्वचा के लिए अच्छे हैं.

9. मसाले (Spices) - दालचीनी, लौंग और काली मिर्च

ये मसाले शरीर के मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को तेज़ करते हैं, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है.

कैसे खाएं: चाय या काढ़े में दालचीनी (Cinnamon) और लौंग (Clove) डालें. सब्ज़ियों में काली मिर्च (Black Pepper) का इस्तेमाल करें.

फ़ायदा: ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी को मज़बूत करते हैं.

10. अंडा और चिकन (Egg and Chicken)

नॉन-वेज खाने वालों के लिए अंडा (Egg) और चिकन (Chicken) प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं.

कैसे खाएं: उबले हुए अंडे, या चिकन सूप पीएं.

फ़ायदा: प्रोटीन को पचाने में शरीर ज़्यादा गर्मी पैदा करता है (जिसे थर्मिक इफ़ेक्ट कहते हैं), जिससे शरीर गर्म रहता है.

ठंड में खाने से जुड़ी 3 ज़रूरी बातें (Winter Diet Tips)

सिर्फ़ खाना ही नहीं, बल्कि खाने का तरीक़ा भी मायने रखता है:

  • ख़ूब पानी पीएं: सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड (Hydrated) रखें. गुनगुना पानी या हर्बल टी पीएं.
  • ताज़ा खाना खाएं: ठंडे और बासी खाने से बचें. हमेशा गर्म और ताज़ा बना हुआ भोजन करें.
  • धीरे-धीरे खाएं: गर्म चीज़ों को धीरे-धीरे खाने से शरीर उन्हें बेहतर तरीक़े से पचा पाता है और ज़्यादा गर्मी पैदा करता है.
इन चीज़ों से बचें! (Foods to Avoid)

ठंड में इन चीज़ों को कम खाएं या पूरी तरह से बचें, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है:

  • दही, लस्सी और छाछ (इनकी तासीर ठंडी होती है).
  • ज्यादा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स.
  • पत्तागोभी और खीरा (खीरा की तासीर ठंडी होती है).
  • ज्यादा तला हुआ और प्रोसेस्ड फ़ूड.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

