दिसंबर से फरवरी तक की ठंड में सेहत का सही मंत्र, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बताया क्या करें और क्या न करें

Winter Diet Tips: दिसंबर का महीना आते ही मौसम में साफ बदलाव दिखने लगता है. ठंडी हवाएं, कोहरा और शिशिर ऋतु का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है. इस समय कई लोगों को सर्दी-खांसी, जोड़ों में दर्द, थकान, पाचन की समस्या और इम्यूनिटी कमजोर होने की शिकायत होने लगती है. दरअसल, ठंड के मौसम में शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा गर्माहट और एनर्जी की जरूरत होती है. अगर खानपान और रूटीन सही न हो, तो बीमार पड़ना आसान हो जाता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट शेयर की है, जिसमें मध्य दिसंबर से लेकर शिशिर ऋतु के दौरान क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इसकी साफ जानकारी दी गई है. पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि अगर हम समय पर भोजन करें, गुनगुना पानी पिएं, शरीर को ठंड से बचाएं और नियमित योग-व्यायाम करें, तो न सिर्फ शरीर एक्टिव रहता है बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहती है.

आयुष मंत्रालय की यह सलाह आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें मौसम के अनुसार खानपान और लाइफस्टाइल अपनाने पर जोर दिया गया है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दिसंबर की ठंड में क्या करें और क्या न करें.

दिसंबर में क्या करें? (What to Do)

1. मधुर, खट्टा और नमकीन आहार लें

आयुर्वेद के अनुसार शिशिर ऋतु में मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा) और लवण (नमकीन) स्वाद वाला भोजन शरीर को ऊर्जा देता है. यह भोजन शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है और ठंड से बचाव करता है.

2. दूध और दूध से बनी चीजें खाएं

दूध, दही और घी इस मौसम में बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. दूध शरीर को ताकत देता है, दही पाचन सुधारता है, घी जोड़ों को चिकनाई देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. हालांकि, दही दिन में खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

3. शहद और गुनगुने पानी का इस्तेमाल

सुबह गुनगुना पानी पीना और सीमित मात्रा में शहद का सेवन शरीर को डिटॉक्स करता है. यह बलगम कम करने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है.

4. भारी और पौष्टिक भोजन लें

ठंड के मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है, इसलिए इस समय पौष्टिक और थोड़ा भारी भोजन पचाने की क्षमता बेहतर रहती है. दालें, अनाज, बाजरा, तिल, सूखे मेवे और देसी घी इस मौसम में अच्छे विकल्प हैं.

5. तेल मालिश करें

आयुष मंत्रालय के अनुसार, रोज या हफ्ते में कुछ दिन तेल से मालिश (अभ्यंग) करना बेहद फायदेमंद है. इससे त्वचा रूखी नहीं होती, जोड़ों का दर्द कम होता है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है.

6. सर्दी से शरीर की रक्षा करें

ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें, खासकर सिर, कान और पैरों को ढककर रखें. ठंडी हवा से सीधे संपर्क से बचना जरूरी है.

7. रेगुलर एक्सरसाइझ करें करें

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, तेज चाल से चलना, योग या प्राणायाम शरीर को एक्टिव रखते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ठंड में जकड़न नहीं होती.

8. वाष्प स्नान (Steam Bath)

वाष्प स्नान या भाप लेना सर्दी-जुकाम से बचाव में मदद करता है. यह नाक और सांस की नलियों को साफ रखता है.

दिसंबर में क्या न करें? (What Not to Do)

1. कटु और तीक्ष्ण भोजन से बचें

बहुत ज्यादा तीखा, कड़वा और कब्ज पैदा करने वाला भोजन इस मौसम में नुकसानदायक हो सकता है. इससे पाचन बिगड़ सकता है और शरीर में रूखापन बढ़ता है.

2. उपवास न करें

ठंड के मौसम में लंबे समय तक भूखा रहना शरीर को कमजोर कर सकता है. इस समय शरीर को लगातार एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उपवास से बचने की सलाह दी जाती है.

3. ठंडा पानी न पिएं

शीतल या बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने से पाचन कमजोर हो सकता है और सर्दी-खांसी की समस्या बढ़ सकती है. हमेशा गुनगुना या सामान्य पानी पिएं.

4. ज्यादा ठंडे वातावरण में न रहें

एसी या बहुत ठंडे माहौल में लंबे समय तक रहना शरीर के लिए नुकसानदायक है. इससे जोड़ों का दर्द, सर्दी और इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है.

मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की यह गाइडलाइन हमें याद दिलाती है कि मौसम के अनुसार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदलना कितना जरूरी है. दिसंबर की ठंड में अगर हम सही खाना खाएं, गर्म चीजों का सेवन करें, शरीर को ढककर रखें और रेगुलर योग-व्यायाम करें, तो बीमारियों से बचना आसान हो जाता है.

