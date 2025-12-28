विज्ञापन
विशेष लिंक

बथुआ का देसी जादू! रायता, पराठा, पकौड़ी समेत इस पत्तेदार सब्जी से बनेंगे 10 टेस्टी आइटम, नोट करें रेसिपी

Bathua Recipes: बथुआ से आप पूड़ी, पकौड़ी, रायता से लेकर पराठा और सूप तक कई लाजवाब चीजें बना सकते हैं. आइए जानते हैं बथुआ से बनने वाली 10 स्वादिष्ट और आसान रेसिपी, जो हर किसी को पसंद आएंगी.

Read Time: 4 mins
Share
बथुआ का देसी जादू! रायता, पराठा, पकौड़ी समेत इस पत्तेदार सब्जी से बनेंगे 10 टेस्टी आइटम, नोट करें रेसिपी
Bathua Recipes: ग्रामीण इलाकों में बथुआ से तरह-तरह की देसी डिश बनाई जाती हैं.

Creative Bathua Dishes: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी-भरी पत्तेदार सब्जियां नजर आने लगती हैं. इन्हीं में से एक है बथुआ, जिसे अक्सर लोग सिर्फ साग या साधारण सब्जी तक सीमित मान लेते हैं. लेकिन, सच यह है कि बथुआ स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है. आयरन, फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर बथुआ न केवल पाचन को दुरुस्त रखता है, बल्कि शरीर को गर्मी और ताकत भी देता है.

ग्रामीण इलाकों में बथुआ से तरह-तरह की देसी डिश बनाई जाती हैं, जबकि शहरों में इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. अगर आप भी बथुआ को सिर्फ साग तक सीमित रखते हैं, तो अब अपनी सोच बदलने का समय है. बथुआ से आप पूड़ी, पकौड़ी, रायता से लेकर पराठा और सूप तक कई लाजवाब चीजें बना सकते हैं. आइए जानते हैं बथुआ से बनने वाली 10 स्वादिष्ट और आसान रेसिपी, जो हर किसी को पसंद आएंगी.

बथुआ के साग से बनने वाले व्यंजन | Dishes Made With Bathua Greens

1. बथुआ का साग

सबसे क्लासिक और लोकप्रिय डिश. इसे बनाने के लिए बथुआ, पालक और सरसों के पत्ते उबालकर पीस लें. सरसों के तेल में लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाएं. मक्के की रोटी के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है.

2. बथुआ की पूड़ी

यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है. बारीक कटे बथुआ को गेहूं के आटे में मिलाएं. नमक, अजवाइन और थोड़ा तेल डालकर सख्त आटा गूंथें. छोटी पूड़ियां बेलकर सुनहरी होने तक तलें.

ये भी पढ़ें: चुटकी भर सेंधा नमक में छिपा है कई बीमारियों का राज, जानिए सेवन का सही तरीका और किसे नहीं खाना चाहिए

3. बथुआ की पकौड़ी

शाम की चाय के साथ परफेक्ट स्नैक. बथुआ, बेसन, प्याज, अदरक और मसाले मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं. गरम तेल में कुरकुरी पकौड़ियां तल लें.

Latest and Breaking News on NDTV

4. बथुआ का रायता

ये हल्का, पौष्टिक और पेट के लिए फायदेमंद. उबले हुए बथुआ को बारीक काट लें. दही में मिलाकर नमक, भुना जीरा और थोड़ा काला नमक डालें.

5. बथुआ का पराठा

ये नाश्ते के लिए शानदार विकल्प. बथुआ को हल्का उबालकर निचोड़ लें. गेहूं के आटे में मिलाकर मसाले डालें और नरम आटा गूंथ लें. तवे पर घी या तेल लगाकर सेकें.

ये भी पढ़ें: दादी नानी के नुस्खे: सर्दियों में होने वाले पेट दर्द को चुटकियों में गायब कर देगा चुटकी भर ये मसाला, आप भी कर लें ट्राई

6. बथुआ की सब्जी

अगर साग पसंद नहीं, तो सूखी सब्जी जरूर ट्राई करें. बथुआ को प्याज, लहसुन और टमाटर के साथ भूनें. इसमें हल्के मसाले डालें और धीमी आंच पर पकाएं.

7. बथुआ का सूप

ये सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाला हेल्दी ड्रिंक. बथुआ को उबालकर पीस लें. इसमें काली मिर्च, नमक और थोड़ा मक्खन डालकर हल्का उबाल दें.

Latest and Breaking News on NDTV

8. बथुआ की कचौड़ी

कचौड़ी खास मौकों के लिए देसी स्वाद है. उबले बथुआ को मसालों के साथ भरावन बनाएं. मैदे की लोई में भरकर कचौड़ी बेलें और धीमी आंच पर तलें.

9. बथुआ का चीला

डाइट पर रहने वालों के लिए बढ़िया ऑप्शन है. बथुआ, बेसन और मसालों का पतला घोल बनाएं. तवे पर थोड़ा तेल लगाकर कुरकुरा चीला सेकें.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर ने बताया 15 दिन तक खाने के बाद चबा लें 2 हरी इलायची, फायदे जानकर उड़ जाएंगे होश

10. बथुआ की दाल

रोज की दाल को दें नया ट्विस्ट. अरहर या मूंग दाल में बथुआ डालकर पकाएं. ऊपर से देसी घी, लहसुन और जीरे का तड़का लगाएं.

बथुआ खाने के फायदे | Benefits of Eating Bathua

  • कब्ज और गैस की समस्या में राहत.
  • खून की कमी दूर करने में मददगार.
  • इम्युनिटी बढ़ाने वाला.
  • सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है.

बथुआ सिर्फ साग नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का पूरा पैकेज है. घर पर इन 10 बथुआ रेसिपी को जरूर आजमाएं. एक बार स्वाद लग गया, तो सर्दियों में बथुआ आपकी रसोई का स्टार बन जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bathua Recipes, Bathua Raita Recipe, Bathua Paratha Recipe, Bathua Pakora Recipe, Bathua Benefits, Indian Superfoods, Healthy Leafy Greens, Creative Bathua Dishes, Winter Vegetable Recipes
Get App for Better Experience
Install Now