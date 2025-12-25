विज्ञापन
आज का मौसम कैसा रहेगा? ठंड में हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं और कौन सी सावधानियां बरतें, यहां जानिए

Today Weather 25 December: 25 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज ठंडा ही रहेगा. कहीं कोहरा परेशान करेगा तो कहीं तापमान में गिरावट लोगों को कंपकंपी देने वाली है.

Winter diet tips: ठंड में हेल्दी और गर्म रहने के लिए क्या खाएं.

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: दिसंबर का आखिरी हफ्ता आते-आते ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सर्द हवाएं, कोहरा और गिरता तापमान लोगों के रूटीन को प्रभावित कर रहा है. सुबह-सुबह घर से निकलना मुश्किल हो गया है और गर्म कपड़ों के बिना बाहर जाना अब जोखिम भरा लगने लगा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक साफ देखा जा सकता है. यही वजह है कि दिल्ली, यूपी, बिहार और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जैसा माहौल बना हुआ है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को भी देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज ठंडा ही रहेगा. कहीं कोहरा परेशान करेगा तो कहीं तापमान में गिरावट लोगों को कंपकंपी देने वाली है. ऐसे में न सिर्फ मौसम की जानकारी जरूरी है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि इस ठंड में खुद को हेल्दी कैसे रखा जाए और क्या खाया जाए.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा क्रिसमस का मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 25 दिसंबर की सुबह घना कोहरा छा सकता है. सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. हालांकि राहत की बात यह है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, कोहरा छंट जाएगा और दिन में अच्छी धूप निकलने की उम्मीद है.

धूप निकलने से दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में भी सुबह कोहरा और रात में ठंड का असर बना रहेगा.

यूपी और बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड का असर साफ दिखाई देगा. सुबह और देर रात घना कोहरा रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में सर्द हवाएं चल सकती हैं, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी. दिन में हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं. खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है.

जम्मू-कश्मीर में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का असर रहेगा. कई जगहों पर पाला पड़ने की भी संभावना है.

ठंड में हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं? | What Should You Eat to Stay Healthy in the Winter?

ठंड के मौसम में शरीर को ज्यादा ऊर्जा और गर्माहट की जरूरत होती है. ऐसे में खानपान पर खास ध्यान देना जरूरी है.

  • गर्म और ताजा खाना खाएं, जैसे सूप, दाल, खिचड़ी और सब्जियां.
  • गुड़, तिल और मूंगफली जैसी चीजें शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं.
  • अदरक, लहसुन और हल्दी को खाने में शामिल करें, ये इम्युनिटी बढ़ाते हैं.
  • सुबह-शाम गुनगुना पानी या हर्बल चाय पीना फायदेमंद रहता है.
  • विटामिन-C से भरपूर आंवला, संतरा और नींबू जरूर खाएं.

ठंड में रखें ये सावधानियां:

मौसम विभाग की सलाह है कि कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहनें और सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचें. सही खानपान और सतर्कता से इस ठंड में खुद को स्हेल्दी रखा जा सकता है.

कुल मिलाकर, 25 दिसंबर को मौसम ठंडा और कोहरे वाला रहेगा, लेकिन सही तैयारी और हेल्दी डाइट अपनाकर आप इस सर्दी का मजा भी ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

