सर्दियों में क्या खाएं और क्या पिएं? जानिए ठंड में शरीर कैसे गर्म रखें

Winter Diet Tips in Hindi: सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडक, सुस्ती और कई बार आलस लेकर आता है. तापमान गिरते ही शरीर को ज़्यादा ऊर्जा, गर्माहट और पोषण की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि इस मौसम में हमारा खान-पान थोड़ा अलग होता है. अगर आप सही चीजें खाते और पीते हैं, तो सर्दियों का मौसम न सिर्फ आनंददायक बन सकता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होता है. तो आइए विस्तार से जानें कि ठंड में क्या खाना चाहिए और ठंड में क्या पीना चाहिए, जिससे शरीर गर्म भी रहे और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े.

सर्दियों में क्या खाना चाहिए? (Foods to Eat in Winter | Sardiyon me Kya Khana Chahiye)

1. हरी पत्तेदार सब्जियां – पोषण का खज़ाना

सर्दियों में पालक, मेथी, सरसों, चौलाई, बथुआ, सोया जैसी सब्जियां खूब आती हैं. इनमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन A, C भरपूर मात्रा में होते हैं. ये न सिर्फ शरीर को गर्म रखती हैं, बल्कि पाचन भी दुरुस्त करती हैं. विशेष रूप से सरसों का साग और बथुए का रायता सर्दियों में बेहद लाभकारी माना जाता है.

2. सूखे मेवे और नट्स

बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, छुहारा, चिलगोज़ा—ये सब सर्दियों में ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. सुबह भिगोए हुए बादाम और रात में थोड़ा-सा मिक्स नट्स लेना बेहद फायदेमंद है.

3. देसी घी – सर्दियों का प्राकृतिक “हीटर”

घी शरीर को गर्माहट देता है और त्वचा को भी मुलायम रखता है. थोड़ी-सी मात्रा में घी रोज़ाना लेने से सर्दियों में सूखापन, कमजोरी और थकान महसूस नहीं होती. रोटी, दाल या खिचड़ी में एक चम्मच घी खाने से ऊर्जा जल्दी मिलती है.

4. गुड़ और तिल – सर्दियों के खास साथी

भारत में सदियों से सर्दियों में गुड़ और तिल खाने की परंपरा रही है. गुड़ पाचन सुधारता है, खून साफ करता है और शरीर को गर्म रखता है. तिल में कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. तिल-गुड़ की गजक, लड्डू या रेवड़ी सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं.

5. बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे मोटे अनाज

सर्दियों में मोटे अनाज का सेवन शरीर को लंबे समय तक गर्म रखता है. बाजरा रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की खिचड़ी. ये सभी पेट भरते हैं और ऊर्जा लंबे समय तक देते हैं. बाजरा विशेष रूप से सर्दियों में पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

6. अदरक और लहसुन

अदरक शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी-खांसी से बचाती है और पाचन सुधारती है. लहसुन में नैचुरल एंटीबायोटिक गुण होते हैं और सर्दियों में रोग–प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. इन्हें सब्जियों, सूप या चटनी में शामिल करें.

7. शहद – एंटीऑक्सीडेंट और गर्माहट का स्रोत

शहद शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देता है और गले के लिए भी अच्छा है. चाय, पानी या दूध में शहद लेने से ऊर्जा बढ़ती है. लेकिन ध्यान रखें कि शहद को गर्म दूध या बहुत गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए.

8. अंडे, मछली और दालें

इनमें प्रोटीन और विटामिन B12 होते हैं, जो सर्दियों में कमजोरी और सुस्ती को दूर करते हैं. अंडा सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है—हल्का, पौष्टिक और तेजी से पचने वाला.

सर्दियों में क्या पीना चाहिए? (Healthy Drinks for Winter | Sardiyon me Kya Pina Chaiye)

सर्दियों में पानी की प्यास कम लगती है, पर शरीर को हाइड्रेटेड रखना उतना ही जरूरी है. ऐसे में कुछ गर्म पेय न सिर्फ शरीर को पानी देते हैं बल्कि गर्माहट भी पहुँचाते हैं.

1. अदरक वाली चाय (Ginger Tea)

अदरक चाय ठंड भगाने में सबसे असरदार पेयस है. यह पाचन सुधारता है, सर्दी–खांसी से बचाता है और शरीर को तुरंत गर्म करता है.

2. हल्दी वाला दूध (Golden Milk)

हल्दी दूध में एंटी–इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं. सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द और थकान में यह बेहद फायदेमंद है. रात को हल्का गुनगुना हल्दी दूध नींद भी सुधारेगा.

3. तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा

यह काढ़ा सर्दी–जुकाम में बहुत प्रभावी है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. तुलसी शरीर को गर्म रखती है और गले के दर्द में राहत देती है.

4. गुड़ पानी (Jaggery Water)

गुड़ पानी शरीर को धीरे–धीरे गर्म करता है और खून की कमी दूर करने में मदद करता है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक छोटा टुकड़ा गुड़ लेना फायदेमंद माना जाता है.

5. सूप – विटामिन और गर्माहट दोनों

सर्दियों में सूप सबसे न्यूट्रिशियस पेय है. आप पी सकते हैं:

वेजिटेबल सूप

पालक सूप

टमाटर सूप

चिकन सूप

दाल का सूप

ये शरीर को गर्म रखने के साथ–साथ पोषण भी देते हैं.

6. दालचीनी वाली चाय (Cinnamon Tea)

दालचीनी शरीर का मेटाबॉलिज़्म बढ़ाती है और ठंडक दूर करती है. डायबिटीज वालों के लिए भी यह लाभकारी माना जाता है.

सर्दियों में क्‍या नहीं खाना चाहिए?

बहुत ठंडा पानी

आइसक्रीम

फ्रिज में रखी चीजें

बहुत ज्यादा तला–भुना खाना

पैकेट वाला स्नैक

चीनी (शुगर) वाले पेय

ये चीजें सर्दियों में जुकाम, सुस्ती और पाचन की समस्या बढ़ा सकती हैं.

ध्‍यान रखें -

सर्दियों में खान-पान थोड़ा बदलना जरूरी है क्योंकि इस मौसम में शरीर को गर्माहट, ऊर्जा और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है.हरे साग, गुड़, तिल, मोटे अनाज, सूखे मेवे, अदरक, लहसुन और देसी घी जैसे खाद्य पदार्थ सर्दियों में शरीर को प्राकृतिक गर्मी देते हैं. वहीं हल्दी दूध, अदरक चाय, काढ़ा और सूप जैसे गरम पेय शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाते हैं.

Note: संतुलित आहार, गर्म पेय और पर्याप्त पानी मिलकर सर्दियों को स्वस्थ और सुखद बना देते हैं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)