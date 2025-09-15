डॉक्टर ने बताया बदलते मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए क्या खाएं?

मौसमी फलों और सब्जियों, ड्रिंक्स और तमाम तरह की रेसिपी के बीच सही और हेल्दी विकल्प की तलाश बनी रहती है. डॉक्टर्स के मुताबिक मौसम में बदलाव होते ही शरीर को कई समस्सयाओं का सामना करना पड़ता है जैसे अपच, थकान, कमजोरी और घबराहट महसूस होना आदि. अगर आप भी अपने शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

डाइजेशन और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए- (What should one eat to improve digestion and immunity)

डाइजेशन सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? शरीर को एनर्जी देने वाले फूड्स कौन से हैं? क्या खाने से बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों या संक्रमणों से खुद को बचाकर रखा जा सकता है? एनडीटीवी के साथ बातचीत में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी इन तमाम सवालों का विस्तार से जवाब दिया है. आइए, जानते हैं कि हेल्दी बने रहने के लिए लोगों को खानपान से जुड़ी किन सावधानियों का खास ख्याल रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें- आयुर्वेद में क्यों नॉन -वेज को माना गया है बीमारी की जड़? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

अपनी थाली में किन चीजों को और क्यों दें प्रायरिटी- (Which things should you give priority to in your plate and why)

डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कि हमारे देश में ज्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट की अधिक मात्रा का सेवन करते हैं. जबकि हमें अपनी थाली में दाल और पनीर जैसे प्रोटीन वाले फूड्स को बढ़ाना चाहिए. इसके बाद फाइबर से भरपूर चीजें लेनी चाहिए. सलाद और फल का सेवन डिहाइड्रेशन से बचाता है. वहीं, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली खानपान की चीजों को रूटीन डाइट में तीसरे नंबर पर रखना चाहिए. इसके अलावा, लोगों को नियमित तौर पर पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए. इन सबसे मसल्स हेल्थ, ज्वाइंट हेल्थ और एनर्जी सबका लेवल ठीक रहता है.

डॉक्टर भाटी ने आगे कहा कि हमें खानपान की पारंपरिक तरीके में बदलाव करना चाहिए. क्योंकि अब पहले के लोगों की तरह ज्यादा शारीरिक मेहनत वाले काम नहीं होते और खाने-पीने के सामानों की क्वालिटी पर भी असर पड़ा है. साथ ही, उम्र के साथ लोगों को मसल्स लॉस का सामना भी करना पड़ रहा है. इसके लिए खाने में स्प्राउट, दाल, नट्स, सीड्स, बीन्स, ओट्स, कर्ड, दही, मौसमी सब्जियां, फल, मटर, सोया वगैरह शामिल करना चाहिए. उन्होंने समझाया कि गर्मी के मौसम में घर हो या ऑफिस हमें गैर जरूरी और अनहेल्दी फूड्स से परहेज करना और अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए.

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)