आसान है Mounjaro दवा के साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना, डॉक्टर ने दी बड़े काम की सलाह

What Are The Side Effects Of Mounjaro: आज भारत में अधिकतर लोग मोटापे से परेशान हैं और हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत किए मोटापे से छुटकारा पा लिया जाए, ऐसे में आज हम आपको मौनजारो दवा (Mounjaro) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिकन कंपनी दावा कर रही है कि यह डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ- साथ वजन घटाने में भी मददगार है. वहीं आपको बता दें, इस दवा को वैक्सीन के जरिए ही लिया जा सकता है और अगर इसकी डोज जरूरत से ज्यादा ले ली जाए, तो आपको कई साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं. ऐसे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया है कि आप इस दवा से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

मौनजारो के क्या दुष्प्रभाव हैं | What Is The Most Common Side Effect Of Mounjaro

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, पहले लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसकी डोज कैसे लेनी है. दरअसल शुरुआत में हर हफ्ते 2.5 मिलीग्राम डोज लेना सही माना गया है. वहीं अधिकतम डोज प्रति सप्ताह 15 मिलीग्राम तक बढ़ाई जा सकती है. वहीं अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करते हैं, तो साइड इफेक्ट्स का सामना भी करना पड़ सकता है. साइड इफेक्ट्स में थकान महसूस होना, मतली, उल्टी, भूख न लगना और दस्त लगना शामिल है.

इसे भी पढ़ें: आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कितना है खतरा? ये एक टेस्ट बताएगा आपकी सेहत का हाल

मौनजारो के साइड इफेक्ट होने पर क्या करें? | How To Lessen The Side Effects Of Mounjaro

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, अगर आप मोंजारो दवा का सेवन कर रहे हैं और साइड इफेक्ट्स से बचना चाहते हैं, सबसे पहले आपने खाने- पीने की आदत में बदलाव करना जरूरी है. उन्होंने कहा, एक समय में हमेशा कम खाना खाएं और ओवरइटिंग बिल्कुल भी न करें. अगर आपको लगता है कि आधी रोटी से आपको पेट भर गया है, जो ज्यादा खाने की कोशिश न करें.

इसी के साथ सिंपल भोजन का सेवन करें, जिसमें कैलोरी, फाइबर और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए और सोडा बेस्ड ड्रिंक्स को पूरी तरह से अवॉइड करें.

डॉक्टर ने कहा, जब आप मौनजारो दवा की डोज ले रहे हैं तो शुरुआती डाइट में, दलिया, खिचड़ी को शामिल करें. हालांकि इन सब के बाद में अगर आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो भोजन को निगलने और चबाने की बजाय चूसकर (Suck) खाएं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)