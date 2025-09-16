कॉफी बनाने के लिए पहले दूध डालें या गर्म पानी? 99% लोग नहीं जानते कॉफी बनाने का सही तरीका

What is the Correct Way of Making Coffee: सुबह हो या शाम जब भी नींद भगानी हो, एनर्जी लानी हो तो सबसे पहले हम कॉफी बनाते हैं. कॉफी को चाय के हेल्दी ऑप्शन के रूप में देखा जाता है. कॉफी को हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है. जब भी हम थका हुआ या लो फील कर रहे होते हैं तो कॉफी हमारी पसंद होती है. ये मिनटों में चुस्त-दुरुस्त बना देती है. जिम लवर्स के बीच कॉफी खासी पॉपुलर है. कॉफी में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को मारने में भी मददगार होते हैं. हालांकि कॉफी को कई तरीकों से बनाया जाता है, जिसमें कोल्ड कॉफी, ब्लैक कॉफी और मिल्क कॉफी भी शामिल है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कॉफी बनाने का सही तरीका क्या है? अगर नहीं तो यहां जानते हैं कॉफी कैसे बनानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- सौंफ का पानी पीने से क्या होता है? ये बड़े फायदे जान आप भी आज से ही शुरू कर दें सेवन, जानिए

कॉफी बनाने में सबसे आम गलती

ज्यादातर लोग कॉफी पाउडर को सीधे दूध में डाल देते हैं और फिर उबालते हैं. इससे कॉफी का स्वाद तो आता है, लेकिन उसका असली असर और हेल्थ बेनिफिट्स कम हो जाते हैं.

Photo Credit: Canva

कॉफी बनाने का सही तरीका- (Right Way to Make Coffee | Coffee Banane Ka Sahi Tarika)

अगर आप इंस्टेंट कॉफी बना रहे हैं, तो ये स्टेप्स अपनाएं:

सबसे पहले कॉफी पाउडर को गर्म पानी में घोलें.

इससे कॉफी के फ्लेवर और एक्टिव कंपाउंड्स अच्छे से रिलीज होते हैं.

पानी में घुलने से कैफीन जल्दी एक्टिव होता है.

फिर उसमें दूध डालें (अगर आप मिल्क कॉफी पसंद करते हैं)

दूध को अलग से गर्म करें और बाद में मिलाएं.

इससे दूध का स्वाद बना रहता है और कॉफी का असर भी बरकरार रहता है.

चीनी अंत में डालें (अगर जरूरी हो)

चीनी से कॉफी का स्वाद बदलता है, इसलिए कम मात्रा में और अंत में डालना बेहतर है.

ये भी पढ़ें- लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से कितना आयरन मिलता है? जानें लोहे के बर्तन में खाना पकाने के फायदे और नुकसान

साइंस क्या कहती है?

कैफीन पानी में जल्दी घुलता है, दूध में नहीं. इसलिए अगर आप कॉफी को पहले दूध में डालते हैं, तो उसका असर धीमा हो जाता है.

दूध में मौजूद केसिन नामक प्रोटीन कैफीन को बांध सकता है, जिससे उसका असर कम हो सकता है.

गर्म पानी कॉफी के एंटीऑक्सीडेंट्स को एक्टिव करने में मदद करता है.

गलत तरीके से कॉफी बनाने के नुकसान- (Harmful Effects of Making Coffee the Wrong Way)

स्वाद फीका हो सकता है.

कैफीन का असर कम हो सकता है.

पेट में भारीपन या गैस की समस्या हो सकती है.

हेल्थ बेनिफिट्स कम हो जाते हैं

कॉफी बनाने के कुछ स्मार्ट टिप्स

ब्लैक कॉफी पीते हैं तो सिर्फ गर्म पानी और कॉफी पाउडर का सही अनुपात रखें.

कोल्ड कॉफी में पहले कॉफी को थोड़े गर्म पानी में घोलें, फिर ठंडा दूध और बर्फ डालें.

कॉफी को उबालें नहीं, बस गर्म पानी में घोलें और मिलाएं.

कॉफी का सही स्वाद और असर तभी आता है जब उसे सही तरीके से बनाया जाए. सिर्फ 10% लोग ही जानते हैं कि कॉफी पहले पानी में घोलनी चाहिए, फिर दूध डालना चाहिए. अगली बार जब आप कॉफी बनाएं, तो इन स्टेप्स को अपनाएं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)