सौंफ का पानी पीने से क्या होता है? ये बड़े फायदे जान आप भी आज से ही शुरू कर दें सेवन, जानिए

Benefits of Drinking Fennel Water: सौंफ अपने स्वाद, मनमोहक सुगंध और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है. इस आम मसाले का सदियों से उपयोग किया जाता रहा है. पानी में सौंफ मिलाने से न केवल आपकी मॉर्निंग ड्रिंक का अनुभव बेहतर हो सकता है, बल्कि यह ऑलओवर हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. सौंफ का पानी एक फ्रेश ड्रिंक है जो सौंफ को रात भर पानी में भिगोकर बनाया जाता है. इसके अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण इसका सेवन खासतौर से स्वास्थ्यवर्धक होता है. सौंफ में प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाले गुण होते हैं जो शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं. सौंफ का पानी पीने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और शरीर ठंडा और तरोताजा रहता है. क्या आप सौंफ का पानी पीने के फायदों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए यहां पढ़िए.

सौंफ का पानी पीने के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Drinking Fennel Water)

1. हाइड्रेशन

पानी में सौंफ के बीज डालने से पानी का स्वाद बढ़ जाता है, जिससे पानी का सेवन बढ़ता है और हाइड्रेशन बढ़ता है. ये शरीर के तापमान को बनाए रखने, कोशिकीय कार्यों को बेहतर बनाने और हाइड्रेशन के लिए जरूरी है.

ये भी पढ़ें- लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से कितना आयरन मिलता है?

Photo Credit: iStock

2. कूलिंग इफेक्ट

सौंफ के बीजों में शीतलन गुण होते हैं जो सेवन करने पर शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं. यह शीतलन प्रभाव गर्मी से संबंधित समस्याओं जैसे कि हीट थकावट और डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद कर सकता है, जो इसे गर्मियों के लिए आदर्श बनाता है.

3. पाचन में सहायक

सौंफ के बीजों में एनेथोल होता है, जो पाचक रसों और एंजाइमों के स्राव को उत्तेजित करता है. बेहतर पाचन पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण, सूजन को कम करने और अपच को रोकने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें- बासी भात खाने के फायदे और नुकसान?

4. एंटीऑक्सीडेंट गुण

सौंफ के बीज फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक यौगिकों और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं.

5. सूजनरोधी प्रभाव

सौंफ के बीजों में एनेथोल और लिमोनेन जैसे यौगिकों में सूजनरोधी गुण होते हैं. सूजन कम करने से गठिया जैसी सूजन संबंधी स्थितियों के लक्षणों में कमी आ सकती है और इम्यूनिटी को बढ़ावा मिल सकता है.

6. ब्लड प्यूरीफिकेशन

सौंफ के बीज यूरिन आउटपुट बढ़ाकर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से किडनी फंक्शनिंग में सुधार होता है और त्वचा साफ होती है.

7. हार्मोनल बैलेंस

सौंफ के बीजों में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, जो हार्मोन को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं. हार्मोनल संतुलन मासिक धर्म के लक्षणों को कम कर सकता है, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और मूड स्विंग को स्थिर कर सकता है.

ये भी पढ़ें- 1 महीने तक रोज पपीता खाने से क्या होगा? जानिए फायदे और नुकसान, खाने का सही समय और तरीका

8. वेट मैनेजमेंट

सौंफ के बीजों का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है और इसमें मौजूद फाइबर के कारण भूख कम हो सकती है. बेहतर मेटाबॉलिज़्म और कम भूख वजन घटाने और उसे बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है.

9. रेस्पिरेटरी हेल्थ

सौंफ के सूजनरोधी और रोगाणुरोधी गुण रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं. बेहतर रेस्पिरेटरी हेल्थ सर्दी, खांसी और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करता है.

10. स्किन हेल्थ

सौंफ के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़कर और कोलेजन बढ़ाने के साथ त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं. हेल्दी स्किन उम्र बढ़ने के लक्षणों, मुंहासों और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करती है, जिससे त्वचा चमकदार और साफ दिखती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)