जमीन पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? डाइटिशियन ने बताया मिलेंगे ये 4 गजब के फायदे

Benefits of Eating Food on Floor: आज के दौर में लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों में कई सारे बदलाव आते जा रहे हैं. खाने की बात करें तो पुराने जमाने में जमीन पर आलती-पालती मारकर बैठकर खाना खाया जाता था. वहीं, आजकल लोग खाना डाइनिंग टेबल या फिर बेड पर रखकर खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत आपके लिए काफी ज्यादा खराब हो सकती है. दरअसल, बेड या डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से पोस्चर सही नहीं रहता है और कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में जमीन पर बैठकर ही खाना अच्छा माना जाता है. इसी के चलते प्रसिद्ध डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और नीचे फर्श पर बैठकर खाना खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में....

1. पाचन होता है आसान (Improves Digestion)

डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि नीचे बैठकर खाना खाने से पाचन आसान होता है. दरअसल, आलती-पालती मारकर जमीन पर बैठने से पाचन तंत्र नेचुरली एक्टिव हो जाता है जिससे खाना पचाना आसान हो जाता है. साथ ही इससे पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं.

जमीन पर बैठकर खाने के समय जब हम आगे की ओर झुककर बाइट लेते हैं तो पेट की मांसपेशियों पर हल्का दबाव पड़ता है. यह दबाव पेट को हल्की मसाज देता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है और आंतों में बिना रुकावट के आगे बढ़ता है. परिणामस्वरूप इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और गैस-कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं.

नीचे बैठकर जब हम खाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपने शरीर के हंगर सिग्नल्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. यह आदत न केवल ज्यादा खाने से बचाती है, बल्कि भोजन का स्वाद भी बढ़ाती है. साथ ही इससे मानसिक शांति मिलती है और पाचन भी बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.