लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से कितना आयरन मिलता है? जानें लोहे के बर्तन में खाना पकाने के फायदे और नुकसान

Lohe Ke Bartan Mein Khana Pakane Ke Fayde aur Nuksan: आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक आम स्थिति है जो दुनिया भर के लोगों, खासकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है. आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, जो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और आयरन की कमी से थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. हालांकि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया से निपटने के लिए आयरन सप्लीमेंट और खाने के लिए फूड्स का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल एक पारंपरिक घरेलू उपाय है जिससे कुछ फूड्स में आयरन की मात्रा बढ़ती है. हालांकि, खाना पकाने के इस तरीके के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए. क्या लोहे के बर्तन में खाना पकाने से सच में शरीर को आयरन मिलता है? यहां जानिए लोहे के बर्तनों में खाना पकाने के फायदे औ नुकसान.

क्या कहता है विज्ञान?

आयरन एक जरूरी मिनरल है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, कमजोरी, सांस फूलना जैसी समस्याएं होती हैं. अब बात करते हैं लोहे के बर्तन में खाना पकाने से आयरन मिलने की.

जब आप लोहे की कढ़ाई या तवा में खाना पकाते हैं, खासकर खट्टे या एसिडिक चीजें जैसे टमाटर, इमली, नींबू आदि, तो खाना उस बर्तन से थोड़ा आयरन सोख लेता है.

कई स्टडीज में पाया गया है कि लोहे के बर्तन में पकाए गए खाने में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है. उदाहरण के लिए, टमाटर की सब्जी अगर स्टील की बजाय लोहे की कड़ाही में पकाई जाए, तो उसमें आयरन की मात्रा 2 से 5 गुना तक बढ़ सकती है.

कौन-से खाने सबसे ज्यादा आयरन सोखते हैं?

खट्टे और अम्लीय फूड्स: जैसे सांभर, टमाटर की सब्जी, इमली वाली दाल, पानी वाले व्यंजन: जैसे सूप, करी, दाल, लंबे समय तक पकने वाले फूड्स: जैसे धीमी आंच पर बनी सब्जियां.

लोहे की कड़ाही में खाना पकाने के नुकसान

1. ज्यादा आयरन का सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है

लोहे की कड़ाही से खाना आयरन सोखता है, लेकिन अगर रोज़ाना खट्टे या अम्लीय चीजें इसमें पकाई जाएं, तो शरीर में आयरन की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो सकती है. ओवरलोडेड आयरन से लिवर, हार्ट और पैंक्रियास पर असर पड़ सकता है.

2. खट्टे फूड्स से बर्तन में जंग लगने का खतरा

टमाटर, इमली, नींबू जैसी चीजें लोहे के साथ रिएक्ट करती हैं और बर्तन में जंग लग सकती है. जंग लगे बर्तन से खाना पकाना हानिकारक तत्वों को खाने में मिला सकता है.

3. बर्तन की सफाई और रख-रखाव मुश्किल

लोहे के बर्तन को हर बार इस्तेमाल के बाद तुरंत सुखाना जरूरी होता है, वरना उसमें नमी से जंग लग सकती है. साबुन से धोने पर उसका आयरन कोटिंग हट सकती है, जिससे बर्तन जल्दी खराब होता है.

4. खाने का स्वाद और रंग बदल सकता है

कुछ लोग शिकायत करते हैं कि लोहे की कढ़ाई में पकाए गए खाने का स्वाद थोड़ा धातु जैसा हो जाता है. खट्टे फूड्स का रंग भी गहरा या भूरा हो सकता है, जो देखने में कम आकर्षक लगता है.

5. हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं

जिन लोगों को हेमोक्रोमैटोसिस जैसी आयरन ओवरलोड की बीमारी है, उनके लिए लोहे के बर्तन में खाना पकाना नुकसानदायक हो सकता है. बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए भी आयरन की मात्रा सीमित होनी चाहिए.

ध्यान देने वाली बातें:

लोहे के बर्तन से आयरन जरूर मिलता है, लेकिन यह नॉन-हेम आयरन होता है, जिसे शरीर पूरी तरह नहीं सोख पाता.

बहुत ज्यादा अम्लीय खाना पकाने से बर्तन में जंग लग सकती है, जिससे आयरन के साथ-साथ हानिकारक तत्व भी आ सकते हैं.

लोहे के बर्तन को साफ और सूखा रखना जरूरी है, वरना बैक्टीरिया पनप सकते हैं.

क्या करें और क्या न करें?

खट्टे फूड्स लोहे के बर्तन में पकाएं दूध और डेयरी फूड्स लोहे में न पकाएं.

लोहे के बर्तन को नियमित साफ करें.

जंग लगे बर्तन का इस्तेमाल न करें.

आयरन की कमी हो तो इसे सपोर्ट के तौर पर अपनाएं, इसे आयरन सप्लीमेंट का विकल्प न मानें.

लोहे के बर्तन में खाना पकाना आयरन की कमी दूर करने का एक सस्ता, आसान और घरेलू तरीका है. यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें हल्की आयरन की कमी है. लेकिन, अगर शरीर में आयरन की कमी गंभीर है, तो डॉक्टर की सलाह और सप्लीमेंट जरूरी हैं.

