Benefits of Eating Once a Day: दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना एक ऐसा तरीका है जिसे कई लोग वजन कम करने और सेहत बेहतर करने के लिए अपनाते हैं. इस डाइट को OMAD (One Meal A Day) भी कहा जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में...

24 घंटे में एक बार खाना खाने के क्या फायदे हैं? जानिए यहां पर
24 घंटे में एक बार खाना खाने से क्या होता है?
Benefits of Eating Once a Day: जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है उसी तरह शरीर के लिए भी खाना फ्यूल की तरह काम करता है. हेल्दी और फिट बॉडी के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आजकल लोग अपनी डाइट में पौष्टिक चीजों की जगह बाहर का जंक फूड शामिल करने लगे हैं जिससे पेट, हार्ट समेत कई तरीह की समस्याएं हमें घेर लेती हैं. वहीं, कुछ लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कुछ 2 तो कोई 1 बार ही खाना खाते हैं. खासतौर से जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वे दिन में 1 ही बार खाना खाना पसंद करते हैं. क्या आप जानते हैं एक दिन यानी 24 घंटे में 1 बार खाना खाने से शरीर को बहुत फायदे हो सकते हैं. आइए जानते हैं...

24 घंटे में एक बार खाना खाने से क्या होता है?

हेल्थलाइन के अनुसार दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना एक ऐसा तरीका है जिसे कई लोग वजन कम करने और सेहत बेहतर करने के लिए अपनाते हैं. इस डाइट को OMAD (One Meal A Day) भी कहा जाता है. इसमें लोग अपनी पसंद के अनुसार एक ही समय पर खाना खाते हैं और बाकी समय कुछ नहीं खाते. आमतौर पर इसमें कैलोरी का सेवन सिर्फ एक बार किया जाता है. यह तरीका वजन कम करने में मदद कर सकता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है.

क्या हैं फायदे?

दिन में एक बार खाना खाने से शरीर में कैलोरी की कमी होती है, जिससे वजन कम हो सकता है. साथ ही इससे दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रह सकती है. बता दें कि दिन में सिर्फ एक बार खाना इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे कठिन तरीका माना जाता है. अधिकतर लोग OMAD में डिनर चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ब्रेकफास्ट या लंच लेते हैं. कुछ लोग एक-दो स्नैक्स भी खाते हैं, जबकि कुछ लोग फास्टिंग के दौरान बिल्कुल कैलोरी नहीं लेते और सिर्फ एक घंटे के अंदर अपना खाना खत्म करते हैं.

डॉक्टर से लें सलाह

24 घंटे में एक बार खाना खान बहुत फायदेमंद होता है लेकिन सबके लिए नहीं. कई बार ऐसा करने से आपको बहुत समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं. ऐसे में आप जब भी ये तरीका अपनाएं तो डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर सलाह ले लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Benefits Of Eating Food Once A Day, Lifestyle News
