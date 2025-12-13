सर्दियों में चाहिए चांद सी चमकती नेचुरल स्किन? डाइटिशियन ने बताया आज से ही इन 5 चीजों को खाना कर दें शुरू

5 Foods for Glowing Skin: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा ग्लोइंग और चमकती रहे. इसके लिए लोग तरह-तरह के स्किनकेयर रुटीन, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इनसे कुछ समय के लिए असर तो दिख जाता है लेकिन समय के साथ-साथ स्किन फिर से डल होना शुरू हो जाती है. खासतौर से सर्दियों के मौसम में स्किन का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. दरअसल, इस मौसम में सर्द हवाओं के कारण स्किन की नमी चली जाती है और ड्राईनेस से त्वचा फटने लगती है. इस सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए डाइट में भी बदलाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इसी के चलते डाइटिशियन श्वेता जे पंचाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर ऐसी 5 चीजें बताई हैं जिनके सेवन से सर्दियों में हम चांद सी चमकती हुई ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में और क्यों हैं ये फायदेमंद...

1. आंवला (Amla)

आंवला विटामिन सी का पावरहाउस माना जाता है. रोज एक आंवला खाने से स्किन की डेमेज सेल्स रिपेयर होती हैं और त्वचा ब्राइट होने लगती है. साथ ही इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी-कॉम्प्लेक्स, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं.

डाइटिशियन श्वेता बताती हैं कि गाजर रेटिनोल की नेचुरल डोसेज होती है. इसके सेवन से पिगमेंटेशन की समस्या कम होती है और त्वचा में स्मूथनेस आती है. साथ ही इसमें बीटा-कैरोटीन होता है जो नई सेल्स के निर्माण, त्वचा को नमी देने में मदद करता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप रोजाना गाजर या गाजर का जूस पी सकते हैं.

बीटरूट यानी चुकंदर विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसे खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसी समस्या भी कम हो जाती है. इसका सेवन आप सलाद या सूप में कर सकते हैं.

डाइटिशियन बताती हैं कि त्वचा के लिए शकरकंद बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है. इसमें विटामिन C और बीटा-कैरोटीन होता है जो कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है जिससे त्वचा रिपेयर होती है और डलनेस दूर हो जाती है.

रोजाना पालक खाने से शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और स्किन को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट कर मुंहासे-दाग-धब्बे और टैनिंग हटाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.