विज्ञापन
विशेष लिंक

रात में आंवला जूस पीने से क्या होता है? फायदे जान हैरान हो जाएंगे

Amla Juice Benefits: आंवला को सुपरफूड कहा जाता है. आमतौर पर हर कोई से सुबह पीना पसंद करता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं रात में आंवला जूस पीने से क्या होता है. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Read Time: 3 mins
Share
रात में आंवला जूस पीने से क्या होता है? फायदे जान हैरान हो जाएंगे
Amla Juice: आंवला जूस पीने के फायदे.

Amla Juice Benefits: आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जिसे सेहत के लिए कमाल माना जाता है. अगर आप रोजाना इसके जूस का सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और क्यों करना चाहिए इस जूस का सेवन.

रात में आंवला का जूस पीने के फायदे- (Raat Mein Amla Juice Pine Ke Fayde)

1. बेहतर नींद-

रात में आंवला जूस पीने से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे सुकून भरी और गहरी नींद आती है.  अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है. 

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं अमरूद का हिन्दी नाम? 99% लोग नहीं जानते 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. पाचन-

पाचन तंत्र को ठीक करने और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप रात में आंवला जूस का सेवन कर सकते हैं. 

3. इम्यूनिटी-

अगर आप भी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रात में आंवले के जूस का सेवन कर सकते हैं.

4. वजन घटाने-

रात में आंवला जूस पीने से वजन को तेजी से कम करने में मदद मिल सकती है. आज के समय में मोटापे की समस्या काफी देखी जाती है.

5. डिटॉक्स-

आंवला जूस लिवर के कार्यों में मदद कर सकता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मददगार है. 

कैसे बनाएं आंवला का जूस- (How To Make Amla Juice)

सामग्री-

  • आंवला 
  • पानी

विधि-

आंवला जूस बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. आंवला के टुकड़ों को मिक्सर में डालें और उन्हें पीस लें. इसमें पानी मिलाएं और फिर से पीस लें. मिश्रण को एक छलनी में डालें और रस को छान लें.  जूस बनकर तैयार है इसे 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Is The Benefits Of Drinking Amla Juice At Night, Raat Mein Amla Juice Pine Ke Fayde, Amla Juice, Amla Juice Benefits, Amla Juice Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now