रोजाना सुबह खाली पेट पिएं आंवला-चुकंदर-गाजर का जूस, बढ़ेगा खून, कई किलो वजन होगा कम, साथ ही मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

amla–beet–carrot juice on an empty stomach: क्या आप भी अपनी सुबह की शुरुआत कॉफी या चाय से करते हैं? अगर आप वाकई अपने शरीर को जगाना चाहते हैं और दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, तो कॉफी का मग छोड़कर एक गिलास आंवला, चुकंदर (Beetroot) और गाजर (Carrot)का जूस आजमाएं. विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर यह जूस न केवल आपको तुरंत एनर्जी देता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी, स्किन और डाइजेशन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं क्यों इस जूस को सुबह खाली पेट पीना चाहिए.

चुकंदर में आयरन और फोलेट होता है, जो खून के संचार और दिल की सेहत को सुधारता है.

आंवला और गाजर शरीर में 'कोलेजन' बढ़ाते हैं.

ये तीनों मिलकर सर्दी-जुकाम और फ्लू से शरीर की रक्षा करते हैं.

चुकंदर लिवर की सफाई (Detox) करने और खून को साफ करने में मदद करता है

कुदरती इम्यूनिटी बूस्टर : यह जूस तीन शक्तिशाली चीजों का मेल है. आंवलाविटामिन-सी का खजाना है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. चुकंदर में आयरन और फोलेट होता है, जो खून के संचार और दिल की सेहत को सुधारता है. वहीं गाजरमें मौजूद बीटा-कैरोटीन (विटामिन-ए) आंखों और स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ये तीनों मिलकर सर्दी-जुकाम और फ्लू से शरीर की रक्षा करते हैं. चमकदार स्किन और बढ़ती उम्र पर लगाम : आंवला और गाजर शरीर में 'कोलेजन' बढ़ाते हैं, जिससे स्किन में कसावट आती है और झुर्रियां कम होती हैं. चुकंदर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, जिससे चेहरे पर एक नेचुरल और गुलाबी निखार आता है. अगर आप रोज इसे पीते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी स्किन साफ और जवां नजर आने लगेगी. पाचन और बॉडी डिटॉक्स : आयुर्वेद में आंवले को पाचन के लिए सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि यह पेट की एसिडिटी और भारीपन को कम करता है. चुकंदर लिवर की सफाई (Detox) करने और खून को साफ करने में मदद करता है, जबकि गाजर का फाइबर पेट को साफ रखने और आंतों की सेहत सुधारने में कारगर है. खून की कमी होगी दूर : अगर आप एनीमिया (खून की कमी) या थकान महसूस करते हैं, तो यह जूस आपके लिए दवा की तरह है. चुकंदर और गाजर में भरपूर आयरन होता है, और आंवला उस आयरन को शरीर में सोखने (Absorption) में मदद करता है. इसे रोज पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और सुस्ती दूर होती है. वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म में मददगार : इस जूस में कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन पोषण बहुत ज्यादा. इसे पीने के बाद आपको देर तक भूख नहीं लगती, जिससे आप फालतू चीजें खाने से बच जाते हैं. आंवला आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर की चर्बी को कम करने में मदद करता है. दिल की सेहत का साथी : रिसर्च के मुताबिक, चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. एक स्टडी के अनुसार, 8 हफ्तों तक कच्चा चुकंदर लेने से डायबिटीज के मरीजों में शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में काफी सुधार देखा गया है.

कैसे बनाएं आंवला-चुकंदर-गाजर का जूस?

सामग्री:

2–3 आंवला

1 मध्यम चुकंदर

2 मध्यम गाजर

½–1 इंच अदरक का टुकड़ा

आधा नींबू

1–2 चम्मच शहद या गुड़ (स्वाद के लिए)

1 से 1.5 कप पानी

बनाने का तरीका:

1. गाजर और चुकंदर को धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें. आंवले के भी छोटे टुकड़े कर बीज निकाल दें.

2. अब मिक्सी में आंवला, गाजर, चुकंदर, अदरक और पानी डालकर अच्छे से पीस लें.

3. आप इसे छानकर जूस की तरह पी सकते हैं या बिना छाने स्मूदी की तरह भी ले सकते हैं.

4. ऊपर से नींबू का रस और शहद/गुड़ मिलाएं और ताज़ा-ताज़ा पिएं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. आंवला, चुकंदर और गाजर का जूस क्या है?

यह इन तीनों ताजी चीजों को मिलाकर बनाया गया एक हेल्दी ड्रिंक है जो पोषक तत्वों से भरपूर है.

2. यह इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है?

आंवले का विटामिन-सी और चुकंदर-गाजर के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)