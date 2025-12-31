Ikkis रिलीज से पहले भावुक हुए सनी देओल-बॉबी देओल, लिखा- पापा की तरह हमेशा जिंदा रहेगी 'इक्कीस'

Dharmendra Last Movie Ikkis: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' 1 जनवरी को रिलीज हो रही है. पहले ये फिल्म 2025 दिसंबर एंड में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ‘धुरंधर' की आंधी को देखते हुए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया और अब ये नए साल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ‘इक्कसी' धरम पाजी की आखिरी फिल्म है इसलिए ये फिल्म उनके फैंस के लिए काफी खास है. इसी बीच एक्टर के बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो फैंस से अपने दिल की बात कह रहे हैं.

क्या लिखा है पोस्ट में?

बॉबी देओल और सनी देओल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘इक्कीस' का एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें उनके पिता धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं. पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा ‘आज बेहद प्यार और फक्र के साथ हम इक्कीस दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके दिलों में वैसे ही जिंदा रहेगी जैसे पापा रहते हैं हमेशा...'. बॉबी और सनी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि ‘इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, तो वहीं अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा इसके जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं. इससे पहले वो जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.

कैसा आ रहा है फिल्म का रिव्यू

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म का रिव्यू अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. रिव्यू शेयर करते हुए कास्टिंग डायरेक्टर ने लिखा, ‘अभी-अभी इक्कीस देखी…एक ऐसी फिल्म जो पूरी तरह दिल से बनाई गई है. ईमानदार कहानी जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है. धर्मेंद्र सर… क्या ग्रेस है, क्या गहराई है. अगर ये आपकी आखिरी फिल्म है तो सच में दिल टूट गया. हमारे पास बहुत भावुक करने वाला जरूरी एहसास छोड़ गए हैं आप. आपको याद किया जाएगा सर, और जयदीप अहलावत हैट्स ऑफ. मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी. मुझे सरप्राइज़ होकर खुशी हुई'. इसके अलावा मुकेश छाबड़ा ने अपने पोस्ट में बाकी स्टार्स की भी तारीफ की है.