हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का समाधान हैं ये 5 सुपरफूड्स, डाइट में जरूर करें शामिल

High Blood Pressure: अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिसके सेवन से इसे कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें.

अगर आपके शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि, इसको सही करने के लिए आपको सिर्फ जीवनशैली के साथ अपनी डाइट में बदलाव करके फायदा मिल सकता है. हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इनका सेवन के लिए कई तरह से फायदेमंद है. तो चलिए जानते हैं उन फूड्स के बारे.

5 सुपर फूड्स जो ब्लड प्रेशर को कम करने में करेंगे मदद- (5 super foods will definitely solve the problem of high blood pressure)

1. सैल्मन मछली- 

सैल्मन मछली हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि, इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, जिसके कारण हृदय स्वास्थ्य भी बेहतर होता है. सही मात्रा में सैल्मन के सेवन से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है. 

Photo Credit: Canva

2. ब्लू-बेरी-

सही मात्रा में ब्लू-बेरी के रोजाना सेवन से हाई ब्लड प्रेशर को कम व कंट्रोल करने में सहायता होती हैं, इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हाई ब्लड प्रेशर में मददगार हैं.

3. कीवी-

कीवी में मौजूद पोटैशियम, फाइबर और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार हो सकते हैं और साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं.

4. एवोकाडो-

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एवोकाडो काफी इफेक्टिव होता है क्योंकि, इसमें मौजूद पोटैशियम, मैग्निशियम और अन्य पोषक तत्व शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करते हैं और साथ ही हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं. 

5. लहसुन-

लहसुन में मौजूद एलिसिन शरीर में ब्लड वेसल्स को आराम देकर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और साथ ही यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को स्थिर रखता है. जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है. 

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

