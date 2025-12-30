सुबह की चाय के साथ क्या खाना सबसे ज्यादा नुकसान या फायदा करता है? जानिए न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह

Tea Time Healthy Options: भारत में दिन की शुरुआत अक्सर एक कप चाय से होती है. किसी के लिए यह नींद भगाने का जरिया है, तो किसी के लिए सुकून का पल. लेकिन, बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि सुबह की चाय के साथ हम क्या खा रहे हैं, वही आदत धीरे-धीरे हमारी सेहत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. कई लोग चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन या टोस्ट खाकर ही सुबह का काम शुरू कर देते हैं. कुछ लोग खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो कुछ इसे हल्का और सेफ मानकर रोज दोहराते हैं. मगर क्या वाकई ये आदतें सही हैं?

FMRI में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीप्ति खटूजा बताती हैं कि सुबह का समय शरीर के लिए सबसे सेंसिटिव होता है. इस वक्त लिया गया खाना-पानी सीधे पाचन, हार्मोन और एनर्जी लेवल को प्रभावित करता है. चाय के साथ गलत चीजें खाने से एसिडिटी, थकान, गैस, पोषक तत्वों की कमी और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं कि सुबह की चाय के साथ क्या खाना नुकसानदेह है और क्या फायदेमंद, ताकि आपकी सुबह सच में हेल्दी बन सके.

चाय के साथ ये चीजें क्यों नुकसान करती हैं?

1. बिस्कुट और रस्क

डॉ. दीप्ति खटूजा बताती हैं कि चाय के साथ खाए जाने वाले बिस्कुट में रिफाइंड मैदा, चीनी और ट्रांस फैट होता है. इससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है, थोड़ी देर बाद कमजोरी और भूख लगती है, वजन बढ़ने और डायबिटीज का खतरा रहता . रोज बिस्कुट-चाय की आदत पेट और मेटाबॉलिज्म दोनों को नुकसान पहुंचाती है.

2. खाली पेट चाय

बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड बढ़ जाता है, जिससे गैस, जलन, मिचली, सिरदर्द, जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर चाय पीनी ही है, तो उससे पहले कुछ हल्का जरूर लें.

3. नमकीन या फ्राइड स्नैक्स

चाय के साथ समोसा, मठरी या नमकीन खाने की आदत भी नुकसानदेह है. ज्यादा नमक से बीपी बढ़ सकता है, तेल पाचन को धीमा करता है, सुबह-सुबह लिवर पर दबाव पड़ता है.

Photo Credit: Freepik

4. मीठी चीजें

चाय के साथ केक, पेस्ट्री या ब्रेड-जैम खाने से शरीर को सिर्फ खाली कैलोरी मिलती है. एनर्जी जल्दी गिर जाती है, इंसुलिन इंबैलेंस बढ़ता है.

चाय के साथ क्या खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? | What Foods Are Beneficial to Eat with Tea?

1. भुने चने या मखाने

मखाने या भुने चने प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं. पाचन ठीक रहता है, वजन कंट्रोल करने में मदद करता है, एनर्जी स्थिर रहती है.

2. अंडा या स्प्राउट्स (अगर संभव हो)

अगर आपकी आदत है कि चाय के बाद नाश्ता करते हैं, तो उबला अंडा, मूंग या चना स्प्राउट्स बेहतर विकल्प हैं. ये प्रोटीन देकर दिनभर की शुरुआत मजबूत बनाते हैं.

3. मुट्ठीभर नट्स

डॉ. दीप्ति खटूजा के मुताबिक, चाय के साथ भीगे बादाम, अखरोट या काजू (कम मात्रा में) खाना बेहतर है. अच्छी फैट्स मिलती हैं, दिमाग और दिल को फायदा, देर तक भूख नहीं लगती.

दूध वाली चाय या ग्रीन टी क्या बेहतर है?

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, दूध वाली चाय सीमित मात्रा में ठीक है. बहुत ज्यादा चाय पीने से आयरन का अवशोषण कम होता है. ग्रीन टी या हर्बल टी हल्की होती है, लेकिन खाली पेट नहीं लेनी चाहिए.

सही तरीका क्या है?

डॉ. दीप्ति खटूजा कहती हैं, सुबह उठकर पहले गुनगुना पानी पिएं, 15-20 मिनट बाद कुछ हल्का खाएं, फिर चाय लें, चाय के साथ मीठा या मैदा कम से कम रखें.

सुबह की चाय कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या खाते हैं यही असली फर्क पैदा करता है. अगर आप रोज चाय के साथ बिस्कुट या खाली पेट चाय पीते हैं, तो यह धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं अगर आप नट्स, भुने चने या हल्का प्रोटीन शामिल करते हैं, तो वही चाय आपकी एनर्जी और सेहत दोनों को सपोर्ट कर सकती है.

(यह लेख FMRI में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीप्ति खटूजा से बातचीत पर आधारित है)